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Ученые обнаружили одну из самых древних "золотых" мумий! Ей около 4300 лет

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Вторник 31 января 2023 20:43
Ученые обнаружили одну из самых древних "золотых" мумий! Ей около 4300 лет Что известно об уникальной находке (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

Археологи в Египте раскопали мумию, покрытую тонким слоем золота. Ее возраст составляет около 4300 лет. Это делает ее одной из самых древних, которые когда-либо находили. Ее уникальность состоит еще и в том, что она очень хорошо сохранилась и принадлежит лицу не королевского рода.

Об этом сообщил археолог и один из участников раскопок доктор Захи Хавасс в Facebook.

Что известно об археологической находке

"Золотую" мумию нашли в Саккаре в 15-метровой шахте вместе с тремя другими гробницами. Она была в большом прямоугольном известняковом саркофаге, принадлежащем человеку по имени Гека-Шепес. Саркофаг был запечатан. Потому ученые считают, что его не открывали 4300 лет.

Ведущий археолог Доктор Захи Хавасс датирует находки примерно 25-22 веками до нашей эры. По его словам, они принадлежат к 5 и 6 династиям Древнего Царства.

"Эта мумия может быть самой старой и полной мумией, найденной в Египте на сегодняшний день", - заявляет ученый.

Ученые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 лет"Золотая" мумия, найденная в Саккаре (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)

Другие найденные мумии принадлежат древнеегипетскому жрецу по имени Хнумджедеф, судье и писателю по имени Фетек, а также высокопоставленному дворцовому чиновнику по имени Мэри. В официальные обязанности последнего входило выполнение религиозных ритуалов и выполнение функций "хранителя секретов".

Мумии не королевского происхождения встречаются редко. Еще реже их находят в столь хорошо сохранившемся состоянии, как те, что обнаружили во время этих раскопок.

"Это открытие настолько важно, поскольку оно связывает королей с людьми, жившими вокруг них", - заявил археолог Абу Дешиш.

Ученые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 летУченый вместе с древними находками (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)

Археологи также нашли ряд драгоценных амулетов и глиняную посуду.

На глубине более 10 м ниже начальной находки команда обнаружила ритуальный алтарь и коллекцию деревянных статуй. Они одни из самых больших, которые когда-либо находили.

Ученые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 лет

Ученые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 летУченые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 летУченые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 летУченые обнаружили одну из самых древних &quot;золотых&quot; мумий! Ей около 4300 лет

Возраст находок составляет почти 4300 лет (фото: Facebook/Dr. Zahi Hawass)

Ранее мы рассказывали о том, что археологи раскопали жертвенный колодец, которому более 3000 лет.

Недавно мы рассказывали о том, что украинские ученые расшифровали редкую древнерусскую грамоту XII века.

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