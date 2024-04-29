Календарь стрижек на май 2024 года: когда можно стричься и краситься, а когда - нельзя

Лунный календарь стрижек на май 2024 может быть полезным инструментом для выбора самой благоприятной даты для посещения парикмахера.

Когда можно и не стоит идти в парикмахерскую в мае, читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему Лунный календарь важен

Учитывая фазы Луны, некоторые даты могут быть более благоприятными для стрижки волос, в частности назначения парикмахерских процедур в день, когда Луна находится в определенном знаке Зодиака.

Например, некоторые люди верят, что стрижка волос при росте Луны может способствовать более быстрому росту волос, тогда как другие считают, что лучше стричься во время убывания Луны для сохранения формы волос более длительное время. Эти верования основываются на традициях и народных убеждениях.

Таким образом, лунный календарь стрижек может предоставить полезную информацию для тех, кто верит во влияние фаз Луны на здоровье и внешний вид, и помочь выбрать наиболее подходящую дату для посещения парикмахера в мае 2024 года.

Какие даты в мае удачные для стрижки

Астрологи определили некоторые даты в мае 2024 как очень удачные для стрижки волос: 16, 18, 20, 29 число.

Когда лучше не стричься

Но есть и дни, когда лучше воздержаться от похода к парикмахеру: 3, 24, 31 числа. Это неблагоприятные даты, когда лучше отложить визит к парикмахеру во избежание возможных проблем с волосами после процедуры.

Когда красить волосы

Если речь идет об окрашивании волос, то для этого также есть лучшие дни: 9, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27 мая. Эти даты считаются наиболее благоприятными для изменения цвета волос.

Некоторые другие дни также могут быть отличными для визита к парикмахеру, например, 12, 15, 16, 23 числа, если вы не планируете радикальных изменений.

Когда не надо краситься

Однако есть такие дни, когда лучше воздержаться от окрашивания волос: 3, 6, 8, 28 числа. Они считаются наиболее неблагоприятными для этой процедуры в соответствии с астрологическими рекомендациями.