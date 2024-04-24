Как назвать ребенка в мае, чтобы он был счастлив

Как назвать мальчика или девочку, родившихся в мае 2024 года, знают не все. Здесь будущим родителям могут пригодиться церковный календарь, календарь именин, а также зодиакальный календарь.

При подготовке материала были использованы следующие источники: "Астрологія UA", Календарь ПЦУ на 2023-2024 гг., Krestim.com.ua, Wikipedia.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, под каким знаком зодиака находятся люди, рожденные в мае, какой характер им присущ, а также какие имена лучше всего подойдут для детей, рожденных в этом месяце.

Какой знак зодиака может быть у родившихся в мае

Зодиак переводится с греческого как "животный круг". По сути он является "поясом" на небе, по которому движутся Солнце, Луна и планеты (их видимым путем по небесной сфере в течение года).

В западной астрологии зодиак делится на 12 знаков: Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей и Рыбы.

Каждый астрологический знак примерно соответствует одноименным астрономическим созвездиям, хотя определенные в древности даты пребывания Солнца в них на протяжении последних нескольких тысяч лет сместились примерно на месяц (из-за постепенного смещения точек весеннего и осеннего равноденствий).

Считается, что с 1 по 21 мая люди рождаются под знаком Тельца.

В то время как с 22 мая по 31 мая - под знаком Близнецов.

"Майские" знаки зодиака, их символы и даты (скриншот: uk.wikipedia.org)

По мнению большинства астрологов, Телец всегда идет к своей цели, вне зависимости от обстоятельств. Он ценит стабильность, комфорт и материальное благополучие.

Люди, рожденные под этим знаком, обладают большой решимостью и всегда готовы упорно работать. Они также известны своей практичностью и надежностью, благодаря чему их часто ценят на работе и в личной жизни.

С другой стороны, Тельцы могут быть достаточно упрямыми и негибкими. Иногда их стремление к стабильности превращается в страх перед изменениями, что может помешать им развиваться.

Близнецы же принадлежат к воздушным знакам зодиака, которые символизирует движение, сменность и коммуникацию. Людям, рожденным под этим знаком, свойственна адаптивность к разным жизненным обстоятельствам и легкость в общении.

Мужчины-Близнецы часто имеют ярко выраженные коммуникативные способности, легко находят общий язык с разными людьми и могут стать душой любой компании. Их ум всегда острый, а мысли - быстрые. В то же время их характер может быть несколько изменчив.

Женщины-Близнецы отличаются большой энергетикой и любознательностью. Они всегда находятся в поисках новых знаний и впечатлений, при этом их природная женственность сочетается с логикой и рациональностью, что делает их невероятно привлекательными.

Некоторые считают также, что рожденные в мае дети обладают вспыльчивым и упрямым характером, поэтому им подойдут "мягкие" имена, содержащие буквы "и", "л", "м", "ю" или мягкий знак. Такой выбор должен "сгладить и уравновесить" их натуру.

Какое имя выбрать для мальчиков и девочек, рожденных в мае

Согласно ряду календарей именин, а также календарю ПЦУ на 2023-2024 годы, рожденных в мае мальчиков и девочек можно называть по-разному.

1 мая: Макарий, Иеремия, Евфимий, Игнатий, Игнат, Акакий, Тамара, Иоанн, Григорий, Виссарион, Виктор, Зотик, Зинон, Акиндин, Севериан, Косма, Авксентий, Ефим, Макар, Нина.

2 мая: Афанасий, Борис, Глеб, Эспер, Зоя, Кириак, Феодул, Роман, Давид, Михаил, Василий, Иоанн, Матрона, Виктор, Феона, Христофор, Антонин, Георгий, Трифон, Пафнутий, Никифор.

3 мая: Тимофей, Мавра, Феодосий, Антоний, Петр, Павел, Феодор, Григорий, Анастасий, Александр, Гавриил, Николай, Ульяна, Юлиана.

4 мая: Пелагея, Эразма, Альвиана, Сильвана, Василий, Иануарий, Прокул, Соссий, Фавст, Дисидерий, Евтихий, Акутион, Феодор, Филиппия, Диоскор, Сократ, Дионисий, Алексей, Иван, Николай, Исакий, Аполлос, Кодрат, Антон, Кирилл, Клим, Леонтий, Никита, Мария.

5 мая: Ирина, Иоанн, Феодор, Евстафий, Димитрий, Нафанаил, Лука, Климент, Виталий, Всеволод, Платон, Адриан, Яков, Арина.

6 мая: Иов, Варвара, Вакха, Калимаха, Дионисий, Парфений, Тавифа, Георгий, Авраамий, Иоанн, Ян, Иван, Александра, Анатолий, Протолеон, Василий, Денис, Илларион, Савва.

7 мая: Акакий, Иоанн, Авив, Антоний, Давид, Зинон, Фадей, Иесей, Иосиф, Исидор, Михаил, Пирр, Стефан, Платон, Феодора, Христодул, Анастасия, Савва, Сергей, Пасикрат, Валентин, Евсевий, Неон, Леонтий, Лонгин, Фома, Елисавета, Алексий, Бранко, Яков, Антон, Нил, Семен, Степан, Ян.

8 мая: Иоанн, Иван, Арсений, Пимен, Марк, Сергей, Сильвестр, Василий, Адриан, Ян.

9 мая: Николай, Исаия, Христофор, Шио, Иосиф, Василий, Стефан, Иоанн, Иоанникий, Петр, Глафира, Гаврила, Дмитрий, Семен, Акилина.

10 мая: Симон, Симеон, Алфий, Филадельф, Киприан, Онисим, Эразм, Исихий, Исидора, Таисия, Павел, Иоанн, Петр, Николай, Авксентий, Сергей, Анастасия, Мария, Илларион, Евлогий, Стефан, Василий, Кирилл, Лаврен, Симон.

11 мая: Мокий, Кирилл, Мефодий, Софроний, Никодим, Ясон, Сосипатр, Керкира, Дада, Максим, Квинтилиан, Анна, Саторний, Иакисхол, Фавстиан, Ианнуарий, Марсалий, Евфрасий, Маммий, Мурин, Зинон, Евсевий, Неон, Виталий, Александр, Иосиф, Кирилл, Константин, Михаил, Ростислав

12 мая: Фома, Эпифаний, Герман, Савин, Полувий, Амфилохий, Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий, Филимон, Мемнон, Нектарий, Диодор, Родопиан, Василий, Антон, Денис, Петр, Семен, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

13 мая: Гликерия, Лаодикия, Макарий, Александр, Павсиканий, Георгий, Ирина, Евфимий, Яков, Никита, Игнатий, Донат, Василий, Максим, Гавриил, Егор, Ефим, Иван, Макар, Сергей, Тарас, Ян, Арина.

14 мая: Исидор, Никита, Максим, Серапион, Леонтий, Иеремия, Пафнутий, Нина, Вата, Тамара, Макарий, Герасим, Евфимий, Игнатий, Акакий, Александр, Иван, Максим, Марк, Петр, Яков, Ян.

15 мая: Пахомий, Исаия, Ахиллий, Афанасий, Борис, Глеб, Эспер, Зоя, Кириак, Феодул, Афанасий, Дмитрий, Игнат, Анастасия.

16 мая: Феодор, Федор, Теодор, Савва, Александр, Вита, Модест, Крискентий, Георгий, Тимофей, Мавра, Феодосий, Николай, Петр, Феофан, Ульяния, Евпраксия, Лаврентий, Аркадий, Егор.

17 мая: Андроник, Юния, Солохон, Памфалон, Стефан, Пелагия, Иоанн, Николай, Эразм, Альвиан, Сильван, Никита, Николай, Кирилл, Никифор, Климент, Исаакий, Адриан, Афанасий, Степан, Евдокия, Ефросинья.

18 мая: Феодот, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Кристина, Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Евфрансия, Ефросинья, Матрона, Юлия, Симеон, Семен, Исаак, Вахтисий, Ираклий, Павлин, Венедим, Давид, Таричан, Ирина, Яков, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Лев, Макар, Теодор, Федор, Юлиан, Джулия.

19 мая: Мария, Соломия, Иоанна, Марфа, Сусанна, Иосиф, Никодим, Патрикий, Акакий, Менандр, Полиен, Парфений, Калуф, Иоанн, Тамара, Иов, Варвар, Вакх, Каллимах, Дионисий, Михей, Вукашин, Акакий, Антон, Александр, Валентин, Василий, Виктор, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнат, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Павел, Сергей, Ян, Анастасия.

20 мая: Фалапей, Александр, Астерий, Аскалон, Алексей, Акакий, Иоанн, Иван, Авив, Антоний, Давид, Зенон, Фаддей, Исэ (Иссей), Иосиф, Исидор, Михаил, Никита, Пирр, Стефан, Шио, Нил, Тимофей, Ян, Сюзанна.

21 мая: Константин, Елена, Михаил, Феодор, Иоанн, Арсений, Никифор, Пимен, Андрей, Елисей, Кирилл, Теодор, Федор, Ярослав, Илона.

22 мая: Василиск, Иоанн, Владимир, Исаия, Христофор, Николай, Иосиф, Димитрий, Василий, Шио, Даниил, Захар, Макар, Михаил, Павел, Теодор, Федор, Яков, София.

23 мая: Михаил, Леонтий, Ефросинья, Симон, Алфий, Филадельф, Киприан, Онисим, Эразм, Исихий, Исидора, Таисия, Афанасий, Даниил, Леонтий, Дарья, Ефросинья, Мария.

24 мая: Симеон, Семен, Мелетий, Стефан, Иоанн, Иван, Серапион, Калиник, Феодор, Федор, Теодор, Фавста, Мокий, Мефодий, Кирилл, Ростислав, Михаил, Александр, Софроний, Никодим, Иосиф, Василий, Григорий, Никита, Степан, Ян, Ксения, Оксана.

25 мая: Иоанн, Иван, Ферапонт, Иннокентий, Епифаний, Герман, Эрмоген, Петр, Савин, Полувий, Дионисий, Симеон, Теодор, Федор, Ян.

26 мая: Карп, Алфей, Аверкий, Елена, Илона, Иоанн, Иван, Георгий, Авраамий, Тавифа, Гликерия, Лаодикий, Василий, Александр, Христофор, Макарий, Павсикакий, Сергей, Ирина, Евфимий, Егор, Макар, Ян.

27 мая: Ферапонт, Феодора, Дидим, Киприан, Фотий, Иона, Иоанна, Иван, Исидор, Петр, Максим, Серапион, Никита, Леонтий, Леонид, Нил, Ян, Анастасия.

28 мая: Никита, Макар, Николай, Евтихий, Еликонида, Элладий, Пахомий, Исаия, Димитрий, Дмитрий, Денис, Ахиллий, Ефросин, Серапион, Захар, Игнатий, Ираклий, Павел, Петр, Алена, Елена, Илона.

29 мая: Феодосия, Феодор, Ефрем, Александр, Вит, Модест, Крискентий, Муза, Георгий, Кассиан, Лаврентий, Андрей, Богдан, Иван, Константин, Лука, Ян, Мария, Фаина.

30 мая: Исаакий, Андроник, Иуния, Додо, Евдокия, Солохон, Памфамир, Памфалон, Стефан, Василий, Иаков.

31 мая: Ерма, Ермий, Философ, Федот, Александра, Текуса, Клавдия, Фаина, Евфрасия, Матрона, Иулия, Петр, Дионисий, Андрей, Павел, Кристина, Давид, Макарий, Михаил, Василий, Семен, Исаак, Вахтисий, Давид, Таричан, Ираклий, Павлин, Венедим, Борис, Николай, Остап, Роман, Филипп.

Стоит отметить, что большое количество имен являются двойными, то есть могут подойти как мальчику, так и девочке. Следует лишь изменить окончание (например Иоанн - Иоанна, Феодор - Феодора, Симон - Симона и т.п.).