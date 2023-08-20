Самые большие спортивные победы украинцев за время независимости: фото и видео рекордов

За почти 32 года независимости украинские спортсмены завоевали 35 золотых медалей на летних олимпиадах и 3 на зимних. Они становились абсолютными чемпионами мира и благодаря им миллионы иностранцев услышали наш гимн.

О том, какие победы стали самыми значимыми за время независимости Украины, рассказали в группе Filter mkip в Instagram .

1994 год - первая золотая медаль в истории Украины

Украина впервые приняла участие в зимних Олимпийских играх в 1994 году. На них Оксана Баюл завоевала золотую медаль в фигурном катании. Это первая золотая медаль Украины за время Независимости.

Для организаторов игр победа украинки была неожиданностью, поэтому они 45 мин. искали гимн Украины, а потом еще и флаг подняли не той стороной.

1995 год - установление мирового рекорда

Украинская легкоатлетка Инесса Кравец выполнила тройной скачок в длину 15,50 м и установила мировой рекорд, который продержался 26 лет.

Инесса трижды становилась чемпионкой мира, обладательницей Кубка мира в 1994 году и чемпионкой Европы в 1992 году. Она многократный призер чемпионатов Европы и мира.

1996 год - сальто, которое до сих пор никто не смог повторить

17-летняя гимназистка Лилия Подкопаева стала абсолютной чемпионкой Олимпийских игр в 1996 году. Двойное сальто с поворотом на 180 градусов до сих пор никто не смог повторить на играх.

В 2007 году ее коллега Анна Бессонова стала абсолютной чемпионкой мира. Во время ее выступления люди аплодировали стоя. В общей сложности Анна была 44 раза чемпионкой.

Гимнастка Анна Бессонова (фото: GettyImages)

2002 год - украинец стал самым молодым шахматистом мира

19-летний украинец Руслан Пономарев стал самым молодым чемпионом мира по шахматам. Побив рекорд шахматиста Гарри Каспарова, который поставил его еще в 1989 году.

Руслан Пономарев (фото: Википедия)

2004 год - "Золотой мяч" Европы по футболу

Футболист Андрей Шевченко стал лучшим футболистом Европы, получив награду "Золотой мяч".

"Я украинец и горд этим. Я посвящаю эту награду своему народу", - так прокомментировал это событие Шевченко.

Андрей Шевченко (фото: GettyImages)

2011 год - Кличко собрали все пояса чемпионов мира в тяжелом весе

Братья Виталий и Владимир Кличко на двоих собрали все 4 пояса чемпионов мира в тяжелом весе. Старший (Виталий) владел поясом BWC, младший остальными - WBO IBF WBA.

Братья Кличко (фото: Википедия)

2021 год - впервые вышли в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу

Сборная Украины в овертаймах обыграла команду Швеции со счетом 2:1 и впервые в своей истории вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу.

На 120-й минуте Артем Довбык ударом головы забил победный гол.

2023 год - знаковая победа в большом теннисе

Элина Свитолина победила первую ракетку мира Игу Швентек и вышла в полуфинал Уимблонда.

В 2018 году Свитолина стала первой украинкой, выигравшей финальный матч итогового турнира Женской теннисной ассоциации в Сингапуре. А в 2021 году Свитолина получила первую теннисную олимпийскую медаль в истории Украины.

Элина Свитолина (фото: GettyImages)