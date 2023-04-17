65-летний украинец установил новый спортивный рекорд, и раскрыл секрет отличной формы

65-летний житель Харькова Александр Милевский побил собственное предыдущее достижение по выполнению физических упражнений, установив новый спортивный рекорд Украины. Мужчина в этот раз за оду минуту смог 63 раза отжаться от пола на двух руках.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Как признается харьковчанин, тренировался он по особой системе на фоне постоянных взрывов из-за российских обстрелов города. Так, вместо того, чтобы спускаться в укрытие, мужчина приступал к физзарядке.

"Это успокаивает нервную систему. Оно бубух-бубух, а ты отжимаешься, тренируешься", - сказал пан Александр.

Первый и второй рекорды

Прошлым летом он установил рекорд по непрерывному отжиму на брусьях в своей возрастной категории.

Александр Милевский ранее отличился на брусьях (фото: скриншот с видео)

"Именно в пик прилетов, сирен, тревог, ракетных ударов устанавливался первый рекорд Украины. Вот на таких людях, на таких харьковчанах и держится, видимо, крепость нашей нации", - сказала руководительница национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

После брусьев Милевский сконцентрировался на отжимании от пола. Тренировался в течение месяца через день, чтобы дать организму умеренную нагрузку.

Когда 16 апреля фиксировали новый рекорд, вначале еле поспевали высчитывать жимы, а уже к концу пан Александр все же значительно замедлился, однако не прекращал выполнение упражнения.

"Наибольшее количество отжиманий от пола на двух руках. Выполнено в возрасте 65 лет и 2 месяца. Мы имеем время - 60 секунд, и количество - 63 раза. Даже больше, чем вы надеялись", - отмечают фиксаторы рекорда.

Александр Милевский из Харькова получил сертификат о рекорде (фото: скриншот с видео)

Харьковчанин рассказал о системе тренировок и назвал главный секрет

Пан Александр с подросткового возраста профессионально занимался бегом. Харьковчанин говорит, что для поддержания отличной формы ему помогают регулярные тренировки, а также крепкий сон.

А вот главным секретом успеха мужчина называет полезный завтрак.

"Овсянка, орехи грецкие, курага. И где-то минут через 40 иду тренироваться", - рассказывает он.

Сейчас Александр Милевский на спортивной площадке уже собрался готовиться к третьему рекорду - теперь по подтягиванию.

Видео: 65-летний харьковчанин установил новый спортивный рекорд Украины