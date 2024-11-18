Самая большая в мире ракета снова взлетит в космос: что известно

Самая большая ракета в мире Starship компании SpaceX снова отправится во внеземное пространство. Орбитальный полет запланирован в ночь со вторника на среду.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на польский новостной сайт TVN24 .

Шестой испытательный полет ракеты Starship, принадлежащей SpaceX Илона Маска, запланирован в ночь со вторника на средук, 19 ноября. Как сообщила компания на своем сайте, 30-минутное стартовое окно откроется в 16:00 по центральному времени (в Украине это 00:00). Ракета будет запущена со звездной базы в Бока-Чика, штат Техас.

Маневры и испытания

Как пояснили представители SpaceX, предстоящий испытательный полет будет сосредоточен на нескольких важных этапах процесса запуска. Цель испытаний - вернуть авианосную часть на космодром и благополучно приземлиться, перезапустить двигатель корабля в космосе, а также проанализировать тепловую защиту и маневры при входе в атмосферу и приземлении в водах Индийского океана. Инженеры надеются, что собранные данные приблизят их к созданию "многоразовой" системы.

Starship - двухступенчатая мегаракета размером более 121 метра. Его первая ступень - это ракета-носитель Super Heavy, стартовый модуль, а вторая ступень - сам космический корабль. Система предназначена для вывода на орбиту крупнейших полезных грузов и существенного снижения затрат на такую транспортировку.

По мнению SpaceX, в будущем Starship сыграет ключевую роль в колонизации Луны, а затем и Марса. Достаточно большой флот может даже обеспечить постоянное транспортное сообщение с Луной. NASA также возлагает надежды на миссию SpaceX, которая хочет отправить своих астронавтов на Луну с помощью ракеты Starship в рамках миссии Artemis 3, запланированной на 2026 год.

Звездолет на своей базе в Бока-Чика, штат Техас (фото: DAL)

Неудачные попытки

Испытательные полеты звездолетов не всегда были успешными. Во время первой попытки, в апреле 2023 года, космический корабль взорвался в воздухе. Взрыв произошел через 4 минуты после запуска, когда он не смог оторваться от несущей его сверхтяжелой ракеты.

Вторая неудачная попытка произошла в ноябре 2023 года. Верхняя ступень ракеты оторвалась от первой ступени, но затем она взорвалась. В своем третьем полете (март этого года) Starship впервые выполнил маневр входа в атмосферу из космоса. Затем его уничтожили, но во время полета инженеры собрали много ценных данных.

Фотографии третьего испытательного полета Starship (фото: Newscom)