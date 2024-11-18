Найбільша у світі ракета знову злетить у космос: що відомо

Найбільша ракета у світі Starship компанії SpaceX знову вирушить у позаземний простір. Орбітальний політ заплановано у ніч із вівторка на середу.

Шостий випробувальний політ ракети Starship, що належить SpaceX Ілона Маска, запланований у ніч із вівторка на середу, 19 листопада. Як повідомила компанія на своєму сайті, 30-хвилинне стартове вікно відкриється о 16:00 за центральним часом (в Україні це 00:00). Ракета буде запущена з зіркової бази у Бока-Чіка, штат Техас.

Маневри та випробування

Як пояснили представники SpaceX, майбутній випробувальний політ буде зосереджений на кількох важливих етапах процесу запуску. Мета випробувань - повернути авіаносну частину на космодром та благополучно приземлитися, перезапустити двигун корабля в космосі, а також проаналізувати тепловий захист та маневри при вході в атмосферу та приземленні у водах Індійського океану. Інженери сподіваються, що зібрані дані наблизять їх до створення "багаторазової" системи.

Starship - двоступінчаста мегаракета розміром понад 121 метр. Його перший ступінь - це ракета-носій Super Heavy, стартовий модуль, а другий ступінь - сам космічний корабель. Система призначена для виведення на орбіту найбільших корисних вантажів та суттєвого зниження витрат на таке транспортування.

На думку SpaceX, у майбутньому Starship відіграє ключову роль у колонізації Місяця, а потім Марса. Достатньо великий флот може навіть забезпечити постійне транспортне сполучення з Місяцем. NASA також покладає надії на місію SpaceX, яка хоче відправити своїх астронавтів на Місяць за допомогою ракети Starship у рамках місії Artemis 3, запланованої на 2026 рік.

Зореліт на своїй базі в Бока-Чіка, штат Техас (фото: DAL)

Невдалі спроби

Випробувальні польоти зорельотів не завжди були успішними. Під час першої спроби, у квітні 2023 року, космічний корабель вибухнув у повітрі. Вибух стався через 4 хвилини після запуску, коли він не зміг відірватися від несучої його надважкої ракети.

Друга невдала спроба відбулася у листопаді 2023 року. Верхній ступінь ракети відірвався від першого ступеня, але потім вибухнув. У третьому польоті (березень цього року) Starship вперше виконав маневр входу в атмосферу з космосу. Потім його знищили, але під час польоту інженери зібрали багато цінних даних.

Фото третього випробувального польоту Starship (фото: Newscom)