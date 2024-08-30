"Поезд" Илона Маска онлайн. 5 приложений, которые помогут увидеть спутники Starlink в небе

Спутники Starlink от SpaceX, часто называемые “поездом” Илона Маска, стали популярным зрелищем в ночном небе. Они движутся яркой цепочкой огней, привлекая внимание любителей астрономии по всему миру. Чтобы увидеть это уникальное явление, существуют специальные приложения, которые помогут найти спутники Starlink в любое время и в любом месте.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как отыскать на небе спутники Starlink с помощью пяти приложений.

Что такое спутники Starlink и для чего их запускают?

Starlink - это огромная спутниковая система, которая обеспечивает даже самые отдаленные районы Земли высокоскоростным интернетом. Эта структура разрабатывается с 2015 года компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску.

Спутники запускают на орбиту группами, каждая из которых содержит от 15 до 56 штук. На начало 2024 года, на орбите Земли уже находится почти 6 000 спутников Starlink. В конечном итоге SpaceX планирует создать огромное “созвездие” из 12 тысяч спутников, количество которых в дальнейшем может быть увеличено до 42 тысяч.

Что такое “поезд” Илона Маска?

При каждом запуске SpaceX отправляет на орбиту группу спутников. Вначале они обращаются вокруг Земли единой цепочкой, двигаясь на одинаковой высоте и с одинаковой скоростью.

Спутники Starlink выглядят как "поезд" из ярких огней в течение нескольких дней после запуска. В это время они хорошо видны невооруженным глазом.

В определенный момент каждый спутник поднимается на свою рабочую орбиту. Для наблюдателей это означает, что они отделяются от “поезда”. Как только спутники достигают этой орбиты, их становится гораздо труднее различить на небе.

Как найти спутники Starlink в 2024 году?

Наблюдать за пролетом спутников Starlink - это увлекательное зрелище: они напоминают “поезд” из ярких огней, движущийся по ночному небу. Их можно легко увидеть невооруженным глазом, если знать, в какое время и в каком месте смотреть.

Одним из самых удобных способов наблюдения за спутниками являются мобильные приложения. Они всегда под рукой, предоставляют актуальную информацию в режиме реального времени и обладают множеством функций, упрощающих поиск спутников в небе. Многие из таких приложений работают без интернета, что позволяет использовать их в любой точке мира.

Satellite Tracker

Приложение Satellite Tracker предназначено для поиска и идентификации спутников. С его помощью вы можете наблюдать траекторию спутника на карте Земли или в реальном ночном небе.

Кроме того, приложение отображает 3D-модель спутника в его текущем положении над планетой. Для смены режима отображения используйте три кнопки в нижней части главного экрана.

Чтобы найти спутник Starlink с помощью Satellite Tracker, нажмите на значок спутника в правом верхнем углу экрана. Затем перейдите во вкладку "Все" и прокрутите вниз до раздела "Спутники SpaceX Starlink". Выберите нужный запуск и нажмите "Следить" рядом с одним или несколькими спутниками, чтобы добавить их в список отслеживания.

Чтобы вернуться на главный экран, выберите интересующий вас спутник.

Чтобы узнать текущее местоположение спутника в небе над вами, нажмите крайнюю правую кнопку на нижней панели главного экрана и следуйте за белой стрелкой.

Таймер "Следующий пролет" показывает время до следующего пролета выбранного спутника над вашей локацией. Чтобы установить напоминание, нажмите на таймер и выберите значок будильника в появившемся меню.

Satellite Tracker (фото: Star Walk)

Sky Tonight

Приложение Sky Tonight бесплатно предоставляет информацию о текущем местоположении спутников Starlink. Благодаря минималистичному дизайну и удобной системе поиска, освоить это приложение можно быстро и легко.

С помощью Sky Tonight можно отслеживать не только отдельные спутники, но и целые группы, что особенно удобно для тех, кто хочет увидеть "поезд", а не только один аппарат.

Чтобы найти нужную группу спутников, нажмите на значок лупы, откройте меню поиска, введите "Starlink" в строку поиска и выберите нужный “поезд”. Затем нажмите на синий значок прицела, и приложение отобразит местоположение выбранной группы спутников на карте неба.

Чтобы увидеть спутники в реальном времени, нажмите на большую синюю кнопку или направьте устройство вверх, следуя за белой стрелкой.

Для установки напоминаний о всех видимых пролетах группы спутников, нажмите на “поезд” в меню поиска, перейдите во вкладку "События" и выберите "Все" рядом с разделом "Видно на небе".

Вы увидите все пролеты выбранной группы спутников, видимые из вашего местоположения. Нажмите на значок колокольчика в правом верхнем углу экрана, чтобы установить повторяющиеся напоминания для всех этих пролетов.

Sky Tonight (фото: Star Walk)

Star Walk 2

Приложение Star Walk 2 позволяет наблюдать за небесными объектами, включая спутники Starlink, и демонстрирует их расположение на небе. В нем также можно найти информацию о спутниках и их детализированные 3D-модели.

Чтобы найти спутник Starlink через Star Walk 2, нажмите на значок лупы и затем на значок спутника в нижней части панели поиска. Последние запущенные спутники Starlink будут отображены в верхней части списка "Основные спутники".

Если вас интересует конкретная миссия, прокрутите вниз до раздела "Спутники SpaceX Starlink" и выберите название миссии, чтобы увидеть список спутников. Нажмите на него, чтобы узнать точное местоположение и траекторию полета.

Star Walk 2 подскажет, где находится выбранный спутник на ночном небе над вами.

Star Walk 2 (фото: Star Walk)

Find Starlink

По мере того как все больше людей сообщают о наблюдении спутников Starlink на небе, один из поклонников SpaceX создал веб-сайт для просмотра и отслеживания спутников в космосе.

Find Starlink дает вам хорошее представление о том, где находятся спутники Starlink в космосе и приблизительное время их видимости в вашем местоположении.

Как использовать веб-сайт для просмотра спутников Starlink:

Войдите на веб-сайт и выберите свое местоположение, заполнив страну и место

Нажмите кнопку “Найти видимое время”

На экране появится список дат и время, когда спутники будут видны в вашем районе. Вы получите перечень наблюдений с хорошей, средней и плохой видимостью

Вы также можете выбрать конкретные координаты для поиска наблюдения за спутником Starlink

Кроме того, вы можете проверить “Карту спутников в реальном времени”, чтобы изучить спутники Starlink в космосе

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Сайт James Darpinian

Существует также веб-сайт, созданный Джеймсом Дарпинианом, инженером по графике и компьютерному зрению Google. Здесь вы можете предоставить браузеру доступ к вашему местонахождению. Сделав это, вы увидите шпильку на карте слева на экране. Справа будет видео, показывающее небо в вашем месте.

В видео вы можете просмотреть видимые на данный момент созвездие и путь ближайших спутников Starlink. Вы можете переключаться между разными временами просмотра и запланировать напоминание выйти на улицу и поискать спутники Starlink.

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