SpaseX запустит за два года около пяти беспилотных кораблей Starship на Марс, - Илон Маск

Компания SpaseX планирует запустить около пяти беспилотных кораблей Starship на Марс. Это произойдет в течение двух лет.

Об этом сообщил миллиардер и генеральный директор SpaseX Илон Маск, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Если они все благополучно приземлятся, то пилотируемые миссии станут возможны через четыре года", - написал он в своей соцсети Х (бывший Twitter).

При этом Маск отметил, что в случае возникновения каких либо проблем, пилотируемые миссии на Марс (полеты с участием пилотов) будут отложены еще на два года. Но как бы там ни было, компания будет увеличивать количество кораблей, которые будут отправляться на Марс.

"Независимо от того, что произойдет с успешной посадкой, SpaseX будет увеличивать количество космических кораблей, которые отправляются на Марс, с каждой возможностью транзита", - резюмировал он.

Reuters напомнило, что Макс упомянул о запуске беспилотных кораблей Starship на Марс в начале этого месяца. В соцсети Х он заявил, что первые корабли будут запущены через 2 года, когда откроется следующее трансферное окно Земля-Марс.