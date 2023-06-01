Туристам на заметку: какие предметы можно "честно" украсть в номере отеля
В гостиничных номерах для гостей есть много предметов, которыми они могут пользоваться бесплатно. И часть этих вещей можно совершенно спокойно забрать с собой после выезда из номера.
Список таких предметов назвали гостиничные эксперты для издания The Sun.
Что можно забрать из номера отеля
По словам экспертов, туристы могут забирать спокойно вполне очевидные вещи, которые предоставляются лично для каждого гостя. В этот список входят:
- туалетные принадлежности (кусковое мыло, шампунь, другие средства в индивидуальной упаковке)
- одноразовые тапочки
- мелкие канцелярские принадлежности - ручки и блокноты с логотипом
- мини-наборы для шитья
А что забирать из номера отеля нельзя
А вот все остальное забирать из гостиничного номера нельзя. Это касается банных полотенец, халатов, журналов, книг - эти предметы относятся к собственности отеля.
Категорически нельзя выносить из номера технику - пульты для телевизора, фены, кофеварки, утюги. Нельзя забирать постельные принадлежности, покрывала, подушки и пледы.
Менеджеры люксовых отелей жалуются, что туристы любят выносить из номеров два предмета, которые вызывают у сотрудников недоумение - это пульты от телевизора и туалетную бумагу.
"Безумно раздражает, когда гости просят принести в номер туалетную бумагу, а мы и так кладем в номер два свежих рулона ежедневно, чтобы обнаружить, что они забрали все домой. Особенно, когда это делают гости из люкса, стоимость которого превышает несколько сотен евро за ночь", - подчеркивают эксперты.
Кстати, ранее мы писали, что горничная дала совет, что нельзя делать сразу после заселения в гостиницу.
А еще рассказывали о том, какие ошибки в гостиницах допускают почти все туристы.