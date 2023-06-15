Даже не пытайтесь есть эти овощи сырыми. Вы можете сильно навредить себе

Некоторые овощи, особенно молодые и сезонные, вкуснее всего есть в сыром виде, а вот другие следует подвергать термической обработке, то есть запекать или варить, потому что в противном случае они могут серьезно вам навредить.

Какие овощи нельзя есть сырыми?

Например, картофель всегда следует подвергать термической обработке (жарить, запекать или варить), потому что он содержит большое количество опасного алкалоида под названием соланин. В сыром виде он может вызвать боль в животе, лихорадку и проблемы с желудком.

Также нельзя употреблять фасоль в необработанном виде - она очень трудно переваривается. Кроме того, необработанные бобы содержат фитаты (тип антинутриентов, которые мешают усвоению питательных веществ, таких как железо).

Еще один овощ, который нельзя есть сырым, это баклажан - он, как и картофель, содержит соланин, и вдобавок горький и твердый.

Также лучше всего есть шпинат после термической обработки - сырой шпинат содержит оксалаты, которые могут вызвать дефицит витамина D и кальция в организме.

Как готовить овощи, чтобы они біли максимально полезными

Некоторые овощи содержат опасные вещества, которые разлагаются только под воздействием термической обработки, поэтому ни в коем случае нельзя есть их сырыми. Лучше всего готовить их перед едой.

Можно и на пару - тогда будет еще полезнее, ведь такая форма позволяет сохранить в продуктах больше полезных веществ. Хорошим способом является также запекание овощей в жаропрочной посуде или фольге - овощи, приготовленные таким образом, отличаются тем, что организм их очень быстро переваривает, поэтому их рекомендуют в составе легкоусвояемой диеты.