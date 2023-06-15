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Даже не пытайтесь есть эти овощи сырыми. Вы можете сильно навредить себе

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Четверг 15 июня 2023 08:31
Даже не пытайтесь есть эти овощи сырыми. Вы можете сильно навредить себе Фото: Какие овощи нельзя есть сырыми (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Некоторые овощи, особенно молодые и сезонные, вкуснее всего есть в сыром виде, а вот другие следует подвергать термической обработке, то есть запекать или варить, потому что в противном случае они могут серьезно вам навредить.

Какие овощи нельзя есть сырыми, рассказали в издании Przyslijprzepis.

Какие овощи нельзя есть сырыми?

Например, картофель всегда следует подвергать термической обработке (жарить, запекать или варить), потому что он содержит большое количество опасного алкалоида под названием соланин. В сыром виде он может вызвать боль в животе, лихорадку и проблемы с желудком.

Также нельзя употреблять фасоль в необработанном виде - она очень трудно переваривается. Кроме того, необработанные бобы содержат фитаты (тип антинутриентов, которые мешают усвоению питательных веществ, таких как железо).

Еще один овощ, который нельзя есть сырым, это баклажан - он, как и картофель, содержит соланин, и вдобавок горький и твердый.

Также лучше всего есть шпинат после термической обработки - сырой шпинат содержит оксалаты, которые могут вызвать дефицит витамина D и кальция в организме.

Как готовить овощи, чтобы они біли максимально полезными

Некоторые овощи содержат опасные вещества, которые разлагаются только под воздействием термической обработки, поэтому ни в коем случае нельзя есть их сырыми. Лучше всего готовить их перед едой.

Можно и на пару - тогда будет еще полезнее, ведь такая форма позволяет сохранить в продуктах больше полезных веществ. Хорошим способом является также запекание овощей в жаропрочной посуде или фольге - овощи, приготовленные таким образом, отличаются тем, что организм их очень быстро переваривает, поэтому их рекомендуют в составе легкоусвояемой диеты.

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