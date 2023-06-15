Навіть не намагайтеся їсти ці овочі сирими. Ви можете сильно зашкодити собі

Деякі овочі, особливо молоді та сезонні, найсмачніше їсти у сирому вигляді, а ось інші слід піддавати термічній обробці, тобто запікати або варити, тому що в іншому випадку вони можуть серйозно вам зашкодити.

Які овочі не можна їсти сирими, розповіли у виданні Przyslijprzepis.

Які овочі не можна їсти сирими?

Наприклад, картоплю завжди слід піддавати термічній обробці (смажити, запікати або варити), тому що вона містить велику кількість небезпечного алкалоїду під назвою соланін. У сирому вигляді він може викликати біль у животі, лихоманку та проблеми зі шлунком.

Також не можна вживати квасолю в необробленому вигляді - вона дуже важко перетравлюється. Крім того, необроблені боби містять фітати (тип антинутрієнтів, які заважають засвоєнню поживних речовин, таких як залізо).

Ще один овоч, який не можна їсти сирим, це баклажан - він, як і картопля, містить соланін, до того ж гіркий і твердий.

Також найкраще їсти шпинат після термічної обробки – сирий шпинат містить оксалати, які можуть спричинити дефіцит вітаміну D та кальцію в організмі.

Як готувати овочі, щоб вони були максимально корисними

Деякі овочі містять небезпечні речовини, які розкладаються тільки під впливом термічної обробки, тому в жодному разі не можна їсти їх сирими. Найкраще готувати їх перед їжею.

Можна і на пару - тоді буде ще корисніше, адже така форма дозволяє зберегти в продуктах більше корисних речовин. Хорошим способом є також запікання овочів у жароміцному посуді або фользі - овочі, приготовані таким чином, відрізняються тим, що організм їх дуже швидко перетравлює, тому їх рекомендують у складі дієти, що легко засвоюється.