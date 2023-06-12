Заготовки на зиму. Что можно консервировать, сушить и замораживать уже в июне

С конца мая и в начале июне уже достаточно первой зелень, появляются ранние овощи, фрукты и ягоды. У сезонных продуктов обычно короткий период реализации, поэтому запасы нужно начинать делать уже в июне.

В начале лета начинается период заготовок на зиму. Опыт прошлой зимы показал, что запас продуктов очень важен и поможет продержаться даже в самые сложные дни.

Что можно законсервировать, засушить или заморозить в июне - читайте в материале Styler ниже.

Способы заготовки продуктов на зиму

Консервация - продукты подвергают термической обработке. Длительность хранения при этом увеличивается, но количество полезных микроэлементов и витаминов уменьшается.

Засолка, квашение и маринование - прекрасно подходит для длительного хранения. Но этот способ годится не для всех овощей и фруктов.

Замораживание - самый простой способ сохранить все продукты свежими вместе с витаминами. Но подходит не всем овощам и фруктам.

Засушивание - из продуктов удаляется вся влага. Хранить такие продукты можно очень долго.

Что можно запасти на зиму в июне

Зелень. Ее можно засушить, заморозить или пересыпать солью в банках. В середине июня уже много укропа, петрушки, черемши, щавеля.

Кабачки. Это первый летний овощ, который можно заготовить на зиму. Кабачки можно мариновать и солить, консервировать в банках. Еще можно сделать кабачковую икру.

Ягоды. В июне можно на зиму заготовить: клубнику, малину, землянику, черешню, шелковицу. Из них можно сделать варенье, компот или заморозить по ягодке, а можно порционно.