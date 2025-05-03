Даже дорогой шампунь не поможет, если вы совершаете эти 5 ошибок в уходе за волосами

Блестящие и здоровые волосы - мечта многих, но даже самые лучшие средства не будут работать, если вы допускаете типичные ошибки в уходе. Некоторые из них вы, вероятно, делаете каждый день и не подозреваете, что вредите волосам.

Намыливаете кожу только 1 раз

Трихолог Анастасия Михачева рассказала, что во время первого намыливания очищается только верхний слой загрязнений. Тогда как во время второго происходит проникновение шампуня в кожу и чистка пор.

"Если вы будете мыть кожу только один раз, на поверхности будут оставаться остатки грязи и средств для укладки, что может привести к закупорке пор и даже выпадению волос", - добавила эксперт.

Себум (кожное сало) может оставаться после одного мытья, особенно если волосы не мылись несколько дней.

Полоскать волосы, а не мыть кожу

Мытье головы - это в первую очередь гигиена кожи. Поэтому не "полощите" структуру волос, а тщательно и внимательно промывайте кожу.

Если мыть только волосы (полоскать), не очищая кожу, жир, пыль, остатки средств для укладки остаются на коже, закупоривая поры. Это может привести к зуду, перхоти, выпадению волос.

Для структуры волос будет достаточно пены, которая стекает. Намыливая структуру волос, вы вымываете липиды из волос и повреждаете их.

Мыть голову, стоя в душе

Для качественного мытья головы, мойте ее, опустив вниз - именно при таком мытье сохраняется целостность волос и вы вымоете даже деликатные места: линию роста волос, затылок и за ушными раковинами.

К тому же вы получите приятный бонус - красивый объем и более долгая свежесть. Стоя в душе сделать это так тщательно практически нереально.

Шампунь или маска могут стекать по телу, что может вызвать раздражение или сыпь, особенно на спине или груди.

Если вы моете волосы стоя и держите голову прямо или запрокидываете назад, вода с шампунем может попадать на кожу лица или в глаза, что может вызвать раздражение.

"Тренировать" кожу головы

Многие люди пытаются "научить" свою кожу головы не так часто нуждаться в гигиене, считая, что это полезно. На самом деле это очень вредно.

Все потому, что кожу головы нужно мыть по мере надобности. Можно и нужно мыть ее тогда, когда вы чувствуете, даже если это каждый день.

Не подходящий шампунь

Даже дорогой шампунь может не подходить вашей коже. Многие при выборе шампуня ориентируется только на структуру волос: сухие, жирные, тонкие или ломкие. Поэтому, выбирает шампунь для увлажнения. Но это не правильно.

Если у вас жирная кожа головы и сухие волосы, то стоит выбирать шампунь для жирной кожи головы, а кондиционер и маску - уже для питания и глубокого увлажнения волос.