Посевной календарь на апрель 2023: что и когда можно посеять

Середина весны - самое оптимальное время для посадки овощных и фруктовых культур. Именно в апреле начинаются активные работы на огородах и в садах. Также занимаются удобрением почвы, установкой теплиц и высадкой рассады.

Что и когда можно сеять, и сажать в землю согласно с посевным календарем на апрель 2023 - читайте в материале ниже.

Какие культуры сажают в апреле

В начале апреля обычно готовят землю для посадки - ее перекапывают, удобряют для будущего урожая. В садах приводят в порядок плодовые деревья и кусты - обрезают, обрабатывают от вредителей.

Также в начале месяца высаживают рассаду - в теплицах или на подоконнике. Обычно это помидоры, огурцы, капуста, перец, баклажаны.

Во второй половине апреля рассаду высаживают в грунт, а также начинают сеять и другие ранние культуры - морковь, лук, чеснок, разную зелень, бобовые, огурцы, редис.

Если погода позволяет, то в конце апреля начинают сажать картофель и свеклу.

В середине апреля можно высадить в грунт саженцы фруктовых деревьев и ягодных кустов.

Посевной календарь на апрель 2023

Во многом урожайность зависит от лунной фазы. Существуют дни более благоприятные для рассады и сеяния - ожидается хороший урожай. А есть дни, которые для работы в огороде и саду считаются не самыми удачными.

Урожайные дни в апреле: 3, 4, 5, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30

Неблагоприятные дни: 1, 2, 6, 15, 18, 19, 20, 27, 28, 29 апреля

Кроме того, не стоит заниматься огородом и растениями в дни полнолуния и новолуния - эти даты особенно неблагоприятны.

Какие культуры и когда сажать:

Помидоры: 7, 19, 24, 25, 26 апреля

Морковь: 4, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 28 апреля

Огурцы: 7, 19, 24, 25, 26 апреля

Сладкий и острый перец: 7, 19, 24, 25, 26 апреля

Лук и чеснок: 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29, 30 апреля

Капуста: 1, 2, 3, 7, 16, 24, 25, 29, 30 апреля

Редис: 1, 2, 3, 7, 11, 24, 25, 26, 29, 30 апреля

Баклажаны: 7, 19, 24, 25, 26 апреля

Зелень: 6, 7, 24, 25, 26 апреля