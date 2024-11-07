Зачем класть соль под кровать. Сделайте это на ночь и результат вас поразит

Люди, которые верят в эзотерику, знают, что в доме может быть как положительная, так и отрицательная энергетика. А улучшить ее можно с помощью простого лайфхака с солью под кроватью.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как правильно проводить ритуал с солью, чтобы защититься от сглаза.

Многие из нас не знают, что соль - это необычный минерал, который обладает магическими способностями: может защитить от злых духов, плохих снов и тревожных мыслей. Наши предки верили, что она привлекает удачу и достаток.

Считается, что соль является своего рода "энергетической ловушкой" для отрицательной энергии, которая может проникнуть в здание. Она как магнит притягивает к себе все отрицательное, что накопилось в пространстве за день, и очищает ауру в помещении.

Чтобы негатив не скапливался и не попадал в пищу, солонку следует плотно закрывать крышкой. Отметим, что при покупке необходимо обращать внимание на варианты с крышкой.

Зачем ставить соль под кроватью (иллюстрация: pixabay.com)

Как использовать соль - первый способ

Чтобы уберечься от сглаза и негатива, под кровать можно поставить блюдце с солью. А для привлечения денег в дом, соль помещаем в холщовый мешочек.

Как использовать соль - второй способ

Раньше люди рассыпали соль на пол под кровать. Однако сейчас можно развести несколько ложек в стакане с водой и поставить емкость под кровать или тумбочку у изголовья.

Считается, что таким образом стакан с водой перетянет на себя все негативные эмоции. Утром такую воду просто нужно слить в раковину или унитаз. Затем тщательно моем стакан, а вечером наливаем свежую воду и разводим в ней соль.

Как часто нужно менять соль

Соль нужно менять ежемесячно на новолуние.

Как правильно ставить соль под кроватью (иллюстрация: pixabay.com)