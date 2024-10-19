Зачем рассыпать соль на пороге дома и по углам. Лайфхак, о котором вы точно не знали

Эзотерики или люди, которые верят в эзотерику, знают, что в доме может быть как положительная, так и отрицательная энергетика. А улучшить ее можно с помощью простого лайфхака с солью.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Magickalspot рассказывает, зачем посыпать порог дома и углы в нем солью.

Зачем соль рассыпают на пороге квартиры или дома

Соль может отпугнуть недоброжелателя. В народе верят, что человеку со злыми помыслами соль на пороге будет "обжигать ноги". Чтобы соль сработала, советуют прочитать над ней молитвы и наговоры, направленные на добро. Обратите внимание, что проводить ритуалы с солью необходимо тайно - иначе, как полагают в народе, вся магия может "рассеяться".

В то же время другие люди, заходящие в дом, могут с помощью соли навести порчу. Поэтому если вы вдруг увидели ее возле входной двери, уберите ее с помощью веника и выбросите в мусор.

Зачем посыпать порог дома солью (иллюстрация: pixabay.com)

Зачем соль рассыпают в углы или просто оставляют в разных местах дома

Она отгоняет неудачу

Добавление горсти морской соли в углы комнаты, где люди приходят и проводят больше времени, помогает отогнать дурной глаз и неудачу.

Она поглощает негатив и предотвращает кошмары

Насыпьте немного морской или крупной соли в миску или небольшую стеклянную емкость с водой и поставьте ее в углах спальни, чтобы лучше спать и избежать кошмаров. Когда вода испарится, выбросьте соль и замените ее.

Она защищает весь дом

Если вы поместите немного соли в самые дальние углы дома, вы создадите защитный экран, который отпугнет негативную энергию.

Он освежает энергию вокруг вас и привлекает процветание

Если вы сделаете небольшие тканевые мешочки с солью и разместите их в каждом углу вашего дома, вы улучшите энергию вокруг вас. Это также отличный способ привлечь процветание и изобилие.

Соль (иллюстрация: pixabay.com)

Какую соль следует использовать

Лучше всего использовать крупную соль. Некоторые люди любят использовать розовую гималайскую соль, но поскольку она очень дорогая и ее не так легко найти, крупная соль является лучшим, более удобным и практичным ингредиентом, на который можно положиться, чтобы защитить свой дом от любой негативной энергии.

Соль (иллюстрация: pixabay.com)