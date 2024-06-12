На Марсе найдено новое озеро: ученые считают, что там не может быть воды

Под ледяной шапкой Марса на южном полюсе найдено озеро и некоторое время исследователи полагали, что оно из жидкой воды. Однако теперь ученые указывают на неверную интерпретацию сигналов и склоняются к тому, что воды на Марсе быть не может.

Что известно об озере на Марсе и почему там не может быть воды, говорит РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Phys.

Исследователи Корнельского университета предоставили простое и исчерпывающее объяснение ярких радиолокационных отпечатков, которые первоначально интерпретировались как редкая вода под ледяной шапкой на южном полюсе Марса.

Их моделирование показывает, что небольшие вариации слоев водяного льда слишком тонкие, чтобы их различили наземные радарные приборы. И дело в том, что они могут вызвать конструктивную интерференцию между радарными волнами.

Такое вмешательство может вызвать отражение, интенсивность и изменчивость, соответствующие наблюдениям на сегодня - не только в области, которая считается жидкой водой, но и в так называемых южных слоистых отложениях.

"Я не могу сказать, что там внизу есть вода в жидком состоянии, но мы показываем, что есть гораздо более простые способы получить то же наблюдение, не простираясь так далеко, используя механизмы и материалы, о которых мы уже знаем. Просто благодаря случайности вы можете создать тот же наблюдаемый сигнал на радаре", - рассказал научный сотрудник Корнельского центра астрофизики и планетарных наук Даниэль Лалич.

Марсоходы предоставили многочисленные доказательства того, что вода текла на поверхности древнего Марса, включая бывшую дельту реки, которая сейчас исследуется марсоходом NASA Perseverance.

Полагаясь на радар, который может исследовать поверхность для обнаружения водяного льда и потенциально скрытых водоносных горизонтов, члены научной группы орбитального аппарата Mars Express под руководством Европейского космического агентства объявили, что они обнаружили озеро, захороненное под южной полярной шапкой.

Последствия были огромными: там, где есть вода в жидком состоянии, может существовать микробная жизнь. Но в то время, как те же яркие радиолокационные отображения, вероятно, будут указывать на подледниковое озеро на Земле, условия температуры и давления на Марсе очень разные.

Используя более простые модели, Лалич ранее показал, что яркие радиолокационные сигналы могут создаваться в отсутствие жидкой воды, но он сказал, что предположения о слоях замерзшего углекислого газа под ледяной шапкой, вероятно, были неверными.

По его словам, новое исследование рассказывает более полную историю, устраняя пробелы в гипотезе радиолокационных помех с помощью более реалистичного моделирования.

Тысячи случайно сгенерированных сценариев наслоения основывались только на условиях, о которых было известно, что существуют на полюсах Марса, и изменяли состав слоев льда и их расстояние способом, который можно ожидать десятки или сотни миль.

Эти незначительные корректировки иногда создавали яркие подповерхностные сигналы, которые были согласованы с наблюдениями на каждой из трех частот, которые использовали радиолокационный инструмент MARSIS орбитального корабля Mars Express, партнерство между NASA и Итальянским космическим агентством.

Вероятно, по простой причине, утверждает Лалич: радиолокационные волны, отражающиеся от слишком близко слоев, чтобы инструмент мог их различить, могут сочетаться, усиливая их пики и спады.

Не исключая возможности обнаружения в будущем с помощью более мощных инструментов, Лалич сказал, что подозревает, что история жидкой воды и потенциальной жизни на Красной планете давно закончилась.

"Идея, что жидкая вода будет даже несколько у поверхности, была бы действительно увлекательной", - сказал Лалич.