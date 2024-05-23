Новое исследование показало, что на Марсе может быть жизнь: что нашли ученые

Последние миссии NASA обнаружили на Марсе большое количество перхлората. Эти соли могут поглощать воду из атмосферы, создавая концентрированные растворы, известные как рассолы. Ученые считают, что такая среда, вероятно, могла поддерживать жизнь как в прошлом, так и сейчас.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowridge.

Что показало исследование

Поскольку жидкая вода необходима для жизни, стратегия NASA в поисках жизни на Марсе заключалась в том, чтобы "следовать за водой", что заставило ученых обратить внимание на эти перхлоратные рассолы.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Nature Communications, ученые из Колледжа биологических наук исследовали, как уникальная геохимическая среда Марса могла поддерживать жизнь как в прошлом, так и сейчас.

Команда во главе с доцентом Аароном Энгельхартом проверила два типа рибонуклеиновых кислот (РНК) и белковых ферментов с Земли, чтобы увидеть, как они функционируют в перхлоратных рассолах.

Кто может выжить в экстремальных условиях Марса

Их выводы показали, что РНК хорошо себя чувствовали в перхлоратных рассолах, а вот протеиновые ферменты - нет. Только белки из организмов, живущих в экстремальных условиях на Земле, таких как высокая температура или высокое содержание соли, могут работать надлежащим образом.

В перхлоратных растворах ферменты РНК были способны к необычным реакциям, таким как генерирование новых молекул с атомами хлора - реакция, которую ранее ученые не наблюдали.

"Эти результаты показывают, что РНК прекрасно подходит для очень соленых сред, найденных на Марсе, и может присутствовать на других небесных телах. Эта чрезвычайная толерантность к соли может повлиять на то, как жизнь могла сформироваться на Марсе в прошлом или как она могла формироваться "в нынешних условиях на Марсе", - сказал Энгельхарт.

Команда продолжает исследовать химию хлорирования, которую они обнаружили, а также другие реакции, которые РНК может выполнять в средах с высоким содержанием соли. Это исследование не только проливает свет на потенциал жизни на Марсе, но расширяет понимание адаптивности и устойчивости жизни в экстремальных условиях.