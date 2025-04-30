Научно доказанный способ улучшить память и концентрацию: и это не таблетки
В современном мире, где информационная перегрузка стала нормой, способность сосредотачиваться и запоминать важное - настоящая суперспособность.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о научно доказанном способе улучшить память и концентрацию.
Что говорит наука?
Исследования Гарвардской медицинской школы и Университета Иллинойса подтверждают: регулярные аэробные упражнения (например, быстрая ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде) не только улучшают физическую форму, но и стимулируют работу мозга. Оказывается, во время движения высвобождаются белки, которые способствуют образованию новых нейронных связей, отвечающих за память и внимание.
Что показали результаты экспериментов?
Участники экспериментов, которые тренировались по 30 минут трижды в неделю, уже через 8-12 недель показывали лучшие результаты в когнитивных тестах - на скорость мышления, способность к концентрации и запоминанию.
Физическая нагрузка улучшает кровообращение, в том числе в мозге. Это обеспечивает клетки кислородом и питательными веществами, которые необходимы для продуктивной работы. Кроме того, спорт уменьшает уровень стресса, который является основным "врагом" памяти и ясного мышления.
Что делать прямо сейчас?
Выделите не менее 30 минут на прогулку каждый день.
Выбирайте активность по вкусу: танцы, плавание, йога или быстрая ходьба.
Если нет времени на спортзал - делайте лёгкие упражнения дома или на обеденном перерыве.
Не обязательно быть марафонцем, чтобы прокачать мозг. Стоит только регулярно двигаться - и уже через несколько недель вы заметите, как становится легче сосредотачиваться, лучше запоминаются имена, числа, планы.
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