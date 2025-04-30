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Научно доказанный способ улучшить память и концентрацию: и это не таблетки

Среда 30 апреля 2025 16:43
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Научно доказанный способ улучшить память и концентрацию: и это не таблетки Фото: Что именно стимулирует работу мозга (freepik)
Автор: Людмила Жукова

В современном мире, где информационная перегрузка стала нормой, способность сосредотачиваться и запоминать важное - настоящая суперспособность.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о научно доказанном способе улучшить память и концентрацию.

Что говорит наука?

Исследования Гарвардской медицинской школы и Университета Иллинойса подтверждают: регулярные аэробные упражнения (например, быстрая ходьба, бег, плавание или езда на велосипеде) не только улучшают физическую форму, но и стимулируют работу мозга. Оказывается, во время движения высвобождаются белки, которые способствуют образованию новых нейронных связей, отвечающих за память и внимание.

Что показали результаты экспериментов?

Участники экспериментов, которые тренировались по 30 минут трижды в неделю, уже через 8-12 недель показывали лучшие результаты в когнитивных тестах - на скорость мышления, способность к концентрации и запоминанию.

Физическая нагрузка улучшает кровообращение, в том числе в мозге. Это обеспечивает клетки кислородом и питательными веществами, которые необходимы для продуктивной работы. Кроме того, спорт уменьшает уровень стресса, который является основным "врагом" памяти и ясного мышления.

Что делать прямо сейчас?

Выделите не менее 30 минут на прогулку каждый день.

Выбирайте активность по вкусу: танцы, плавание, йога или быстрая ходьба.

Если нет времени на спортзал - делайте лёгкие упражнения дома или на обеденном перерыве.

Не обязательно быть марафонцем, чтобы прокачать мозг. Стоит только регулярно двигаться - и уже через несколько недель вы заметите, как становится легче сосредотачиваться, лучше запоминаются имена, числа, планы.

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