Науково доведений спосіб покращити пам’ять і концентрацію: і це не таблетки
У сучасному світі, де інформаційне перевантаження стало нормою, здатність зосереджуватися та запам’ятовувати важливе - справжня суперздібність.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про науково доведений спосіб покращити пам’ять і концентрацію.
Що говорить наука?
Дослідження Гарвардської медичної школи та Університету Іллінойсу підтверджують: регулярні аеробні вправи (наприклад, швидка ходьба, біг, плавання або їзда на велосипеді) не лише покращують фізичну форму, а й стимулюють роботу мозку. Виявляється, під час руху вивільняються білки, які сприяють утворенню нових нейронних зв’язків, що відповідають за пам’ять і увагу.
Що показали результати експериментів?
Учасники експериментів, які тренувалися по 30 хвилин тричі на тиждень, уже за 8–12 тижнів показували кращі результати у когнітивних тестах - на швидкість мислення, здатність до концентрації та запам’ятовування.
Фізичне навантаження покращує кровообіг, у тому числі в мозку. Це забезпечує клітини киснем та поживними речовинами, які необхідні для продуктивної роботи. Крім того, спорт зменшує рівень стресу, який є основним «ворогом» пам’яті та ясного мислення.
Що робити прямо зараз?
Виділіть щонайменше 30 хвилин на прогулянку кожного дня.
Вибирайте активність до смаку: танці, плавання, йога або швидка ходьба.
Якщо немає часу на спортзал - робіть легкі вправи вдома або на обідній перерві.
Не обов’язково бути марафонцем, щоб прокачати мозок. Варто лише регулярно рухатися - і вже за кілька тижнів ви помітите, як стає легше зосереджуватись, краще запам’ятовуються імена, числа, плани.
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