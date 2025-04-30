Науково доведений спосіб покращити пам’ять і концентрацію: і це не таблетки

У сучасному світі, де інформаційне перевантаження стало нормою, здатність зосереджуватися та запам’ятовувати важливе - справжня суперздібність.

Що говорить наука?

Дослідження Гарвардської медичної школи та Університету Іллінойсу підтверджують: регулярні аеробні вправи (наприклад, швидка ходьба, біг, плавання або їзда на велосипеді) не лише покращують фізичну форму, а й стимулюють роботу мозку. Виявляється, під час руху вивільняються білки, які сприяють утворенню нових нейронних зв’язків, що відповідають за пам’ять і увагу.

Що показали результати експериментів?

Учасники експериментів, які тренувалися по 30 хвилин тричі на тиждень, уже за 8–12 тижнів показували кращі результати у когнітивних тестах - на швидкість мислення, здатність до концентрації та запам’ятовування.

Фізичне навантаження покращує кровообіг, у тому числі в мозку. Це забезпечує клітини киснем та поживними речовинами, які необхідні для продуктивної роботи. Крім того, спорт зменшує рівень стресу, який є основним «ворогом» пам’яті та ясного мислення.

Що робити прямо зараз?

Виділіть щонайменше 30 хвилин на прогулянку кожного дня.

Вибирайте активність до смаку: танці, плавання, йога або швидка ходьба.

Якщо немає часу на спортзал - робіть легкі вправи вдома або на обідній перерві.

Не обов’язково бути марафонцем, щоб прокачати мозок. Варто лише регулярно рухатися - і вже за кілька тижнів ви помітите, як стає легше зосереджуватись, краще запам’ятовуються імена, числа, плани.