Вчені знайшли унікальну грамоту 14 століття короля Русі-України: всі подробиці
Українські науковці виявили в архівосховищах Польщі унікальну пергаментну грамоту, датовану 1393 роком. Цей документ - привілей великого князя Литовського і Руського, короля польського і Русі-України Владислава II Ягайла князю Федору Любартовичу на Сіверське князівство.
Про це 6 вересня повідомив доктор історичних наук, сержант ЗСУ Тарас Чухліб на своїй Facebook-сторінці.
Історик, який зараз на фронті зі зброєю в руках захищає Україну від російських окупантів, звернув увагу на зазначений у грамоті титул правителя стародавньої держави.
"У цій старовинній грамоті чітко записано титулування Владислава ІІ Ягайла - "КОРОЛЬ ПОЛЬСЬКИЙ, ЛИТОВСЬКИЙ і РУСЬКИЙ"", - зазначає він.
Дана пергаментна грамота кінця XIV століття зберігається у відділі пергаментів бібліотеки князів Чарторийських у польському Кракові.
Віднайдена грамота Владислава II Ягайла (фото: facebook.com/TChuhlib)
Князь Федір (Федюшко) Любартович (близько 1351 - серпень 1431) - кузин короля Владислава II Ягайла, князь Волинський (1383-1387), Володимирський (місто у Волинській області) (1387-1393) Сіверський (1393-1405), Жидачівський (місто у Львівській області) (1405-1431), Луцький (1431) з роду Гедиміновичів.
Останній король Руси-України
Владислав II Ягайло (1362 - 1 червня 1434) - великий князь литовський і руський (1377-1381, 1382-1386) і польський король (1386-1386) з династії Гедиміновичів. Є засновником династії Ягеллонів, що правила в Польщі та ВКЛ до 1572 року.
Фото: король Владислав II Ягайло на картині
Король входив до числа 24 лицарів Ордена Дракона разом з Сигізмундом I, Вітовтом, Владиславом II Ягеллончиком, Ернстом залізним (герцог Австрії), Генріхом V (король Англії), Владом II Дракулою та іншими європейськими монархами.
Монарх дуже любив містечко на Львівщині, де проводив багато часу в останні роки життя. Він заповів після смерті витягти своє серце і поховати його саме в цьому місті. А тіло Владислава II Ягайла поховано в Королівській усипальниці в замку Вавель у Кракові.
Фото: Герб роду Ягайлів
За даними науковців, Владислав II Ягайло останнім носив титул Короля Русі або Короля Руського. Чому останнім? Річ у тому, що укладена в 1385 році Кревська унія між Польщею і Литвою поклала початок створенню Речі Посполитої.
Ось які раніше правителі носили титул короля Русі:
- Ізяслав-Дмитро (1024 - 3 жовтня 1078)
- Ярополк Ізяславич (1043 - 22 листопада 1086)
- Данило Романович (1201 - 1264)
- Лев I Данилович (1228 - 1301)
- Юрій I Львович (24 квітня 1252 - 18 березня 1308/1315)
- Лев II Юрійович (невідомо - 1323)
- Андрій Юрійович - він і все вище з династії Рюриковичів (невідомо - 1323)
- Юрій II Болеслав все вище - з династії П'ястів (1310 - 7 квітня 1340)
- Гедимін-родоначальник династії Гедиміновичів (1275 - грудень 1341)
- Любарт (1300 - 4 серпня 1384)
- Казимир III Великий - з династії П'ястів (30 квітня 1310 - 5 листопада 1370)
- Людовик Угорський - представник Анжуйської династії Капетингів (5 березня 1326 - 10 вересня 1382)
- Марія Угорська (1371 - 1395)
- Ядвіга Анжуйська (1374 - 17 липня 1399)
- Владислав II Ягайло - з династії Ягеллонів (1362 - 1 червня 1434).
Велика печатка Ягайла з гербами Польщі (орел), Литви (погоня), Каліша (тур), Куявії (гібрид), Русі (лев), Добжина (голова) і Сандомира (фото: uk.wikipedia.org)
Королівство Русь (лат. Regnum Russiae, Regnum Ruthenorum) - так в латиномовних джерелах переважно в XIV столітті називали Галицьке князівство, яке також стали ототожнювати з Руссю після монгольської навали в XIII столітті на землі Київської Русі-України.
Межі королівства Руського на початок XIV століття (фото: uk.wikipedia.org)
Тоді в результаті ординської навали багато князівств Київської Русі втратили політичну самостійність і були включені до складу Монгольської імперії. Правителі Московського князівства, наприклад, понад два століття збирали данину для Золотої Орди (на це вони отримали ярлик від хана в 1328 році) на підконтрольній монголам території земель Русі-України. Пізніше Московське царство (називалося також Московія), вже після занепаду і розколу Орди, було перейменовано на Росію в XVIII столітті, потім на Російську імперію. Але, як відомо, це держава ніколи не називалася Руссю.
Раніше повідомлялося, що археологи під Хмельницьким знайшли зниклу грамоту часів Київської Русі та артефакти епохи бронзи.
А також ми писали про те, що нещодавно українські вчені "оживили" дочку Ярослава Осмомисла, і показували, як виглядала княжна.