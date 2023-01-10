Ученые расшифровали древнерусскую грамоту XII века: что там написано
Украинские археологи совместно с лингвистами расшифровали древнерусскую грамоту XII века, написанную на пластине из свинца. Такую находку обнаружили впервые на территории современной Украины. Ее раскопали в Хмельницкой области в 2021 году.
Об этом сообщил украинский археолог Тимур Бобровский на своей странице Facebook.
Что известно о грамоте
Архитектурно-археологическая экспедиция НАН Украины в городе Полонное в Хмельницкой области нашла грамоту осенью 2021 года, когда раскапывала захоронения послемонгольских времен.
Небольшой кусочек свинца был свернут в пять оборотов. На наружной поверхности ученые обнаружили трехстрочную надпись.
Археологи предполагали, что находка является свинцовой грамотой - своеобразным письмом древнерусского времени. До сих пор, в отличие от сотен берестяных грамот, свинцовых было найдено всего две. Обе в Новгороде.
Свинцовая грамота XII века (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
Что написано в древней грамоте
После консультаций с лингвистами Тимур Бобровский расшифровал текст грамоты. По словам исследователя, большинство букв читается уверенно.
Расшифрованный текст:
"Грамота от Хитра и до Мича, и до Гирла: вдвоем собрав в кучу скот, но без Мича веди в Киев. Грамота к Мичу: а мать болеет (а Дорож-но писал, но тебе не отдал), так что иди домой".
Археолог предположил, что грамота - это письмо древнерусского хозяина по имени Хитр к своим рабочим или младшим родственникам Мича и Гирла.
В послании хозяин Хитр дает распоряжение Гирлу собрать скот и отогнать его в Киев. А в обращении к Мичу он рассказывает о болезни матери Мича и неполученном письме от Дорожа и приказе возвращаться домой.
Текст и расшифровка свинцовой грамоты (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
"На этом можно было бы ставить точку, но остается ряд вопросов, требующих ответа: Кто был автором текста? Какое происхождение имеют имена Хитра, Устья, Мича и Дорожа? Откуда и куда должно было поступить сообщение? Когда именно произошли события, отмеченные в грамоте?...", - пишет Бобровский.
Стоит отметить, что поселение Полонное, где обнаружили эту грамоту, впервые упоминается в летописи 1169 года. Оно было типичным древнерусским городом. К нему примыкало поселение городских ремесленников, промышленников и купцов.
Подобную грамоту впервые нашли на территории современной Украины (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)
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