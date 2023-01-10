Ученые расшифровали древнерусскую грамоту XII века: что там написано

Украинские археологи совместно с лингвистами расшифровали древнерусскую грамоту XII века, написанную на пластине из свинца. Такую находку обнаружили впервые на территории современной Украины. Ее раскопали в Хмельницкой области в 2021 году.

Об этом сообщил украинский археолог Тимур Бобровский на своей странице Facebook .

Что известно о грамоте

Архитектурно-археологическая экспедиция НАН Украины в городе Полонное в Хмельницкой области нашла грамоту осенью 2021 года, когда раскапывала захоронения послемонгольских времен.

Небольшой кусочек свинца был свернут в пять оборотов. На наружной поверхности ученые обнаружили трехстрочную надпись.

Археологи предполагали, что находка является свинцовой грамотой - своеобразным письмом древнерусского времени. До сих пор, в отличие от сотен берестяных грамот, свинцовых было найдено всего две. Обе в Новгороде.

Свинцовая грамота XII века (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

Что написано в древней грамоте

После консультаций с лингвистами Тимур Бобровский расшифровал текст грамоты. По словам исследователя, большинство букв читается уверенно.

Расшифрованный текст:

"Грамота от Хитра и до Мича, и до Гирла: вдвоем собрав в кучу скот, но без Мича веди в Киев. Грамота к Мичу: а мать болеет (а Дорож-но писал, но тебе не отдал), так что иди домой".

Археолог предположил, что грамота - это письмо древнерусского хозяина по имени Хитр к своим рабочим или младшим родственникам Мича и Гирла.

В послании хозяин Хитр дает распоряжение Гирлу собрать скот и отогнать его в Киев. А в обращении к Мичу он рассказывает о болезни матери Мича и неполученном письме от Дорожа и приказе возвращаться домой.

Текст и расшифровка свинцовой грамоты (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)

"На этом можно было бы ставить точку, но остается ряд вопросов, требующих ответа: Кто был автором текста? Какое происхождение имеют имена Хитра, Устья, Мича и Дорожа? Откуда и куда должно было поступить сообщение? Когда именно произошли события, отмеченные в грамоте?...", - пишет Бобровский.

Стоит отметить, что поселение Полонное, где обнаружили эту грамоту, впервые упоминается в летописи 1169 года. Оно было типичным древнерусским городом. К нему примыкало поселение городских ремесленников, промышленников и купцов.

Подобную грамоту впервые нашли на территории современной Украины (фото: facebook.com/tymur.bobrovskyy)