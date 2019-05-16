ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Ми були шоковані: вражаюча історія кота-мандрівника

STYLERЖиття    16.05.2019 - 20:24
Ми були шоковані: вражаюча історія кота-мандрівника
Кіт подолав 300 кілометрів, щоб повернутися додому (Колаж РБК-Україна)

Кіт самостійно подолав 300 кілометрів між Луцьком і Львовом

Чорного кота Мурчика попередній господар називав "кіт, який упав з неба", тому що домашній вихованець в прямому сенсі впав до нього в будинок через камін, а до цього його в селі ніхто раніше не бачив. Але ця історія в біографії дивного кота не єдина, розповіли в сюжеті "Сьогодні".

Коли перший господар зібрався їхати на заробітки, він приніс Мурчика у Лаврський чоловічий монастир, де кіт прожив вісім років. Отець Теодор прив'язався до чорного кота і коли зібрався переїжджати на службу в Луцьк, попросив настоятеля відпустити Мурчика з ним.

"З благословення настоятеля цього котика він мені дав. І він як пасажир авто сюди приїхав, і через деякий час зник, що мені було дуже прикро. І я, звичайно, почав просити про допомогу Святого Мартіна з Ліми, який піклується про бродячих котів", – розповів священик Теодор Лев.

Кота шукали майже місяць, а потім він раптом з'явився, але не в Луцьку, а біля входу в Лаврський чоловічий монастир у Львівській області. Він просто сів на сходинки біля входу і чекав, поки йому відкриють двері.

Ми були шоковані: вражаюча історія кота-мандрівника

Кіт-мандрівник Мурчик (скріншот з відео)

Спочатку в монастирі не були впевнені, що це Мурчик, так як кіт був виснаженим, наляканим і дуже худим. А потім змогли визначити по білим лапкам і плямі на животі, що це дійсно Мурчик.

"Якщо хтось із нас робив різкий рух рукою або ногою, він міг накинутися – настільки був переляканий. І дуже змарнілий, його складно було впізнати", – розповів чернець Орест Дверницький.

Служителі монастиря були шоковані. Як Мурчик зміг запам'ятати дорогу і як зміг подолати майже 300 кілометрів, з однієї області в іншу – невідомо.

"Та ми взагалі були шоковані, що він прийшов. Ну і радість була велика. Всі вийшли, ми аж плакали", – розповіла куховарка монастиря Ольга Яворська.

Кіт Мурчик пройшов шлях в 300 кілометрів, щоб повернутися додому (YouTube/Сьогодні)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Миколаєві в замкненій квартирі загинули вісім котів і собака.

А також розповідали про те, що мережу вразила подяка кота, якого врятували під час пожежі в Каліфорнії.

Ледь не відправили на шашлик тварину із заповідника: деталі скандалу у Вінниці Сумка "мяукала": у Дніпрі нелюди вивезли кішку в ліс
Новини України животныеистория
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся