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Шукали два роки: мережу розчулило відео зустрічі собаки з господинею в Маріуполі

STYLERТварини    13.06.2019 - 23:14
Шукали два роки: мережу розчулило відео зустрічі собаки з господинею в Маріуполі
Собака зустрілася з господинею після двох років у притулку (ілюстративне фото: РБК-Україна)

Собака спершу не впізнала власницю

Собака породи алабай зустрілася зі своєю господинею після дворічної розлуки. Зворушливе відео опублікували на Facebook-сторінці маріупольського притулку "Щасливі тварини."

Пес на прізвисько Лорд довгий час намагався знайти нову родину. Публікації про Лорда регулярно спливали в соціальних мережах. Один з репостів побачила жінка в Астралії, у друзів якої два роки тому в Україні вкрали схожу собаку.

Жінка зв'язалася зі знайомими в Україні. І ось, після дворічних пошуків, зневірена господиня нарешті зустрілася зі своїм вихованцем.

При зустрічі пес якийсь час придивлявся до господині, але потім упізнав жінку, і вставши на задні лапи, став радісно обіймати і облизувати жінку.

"Лорд, що вони з тобою зробили?" - спитала власниця тварини.

Собака зустрілася з господинею після двох років у притулку (відео: facebook.com/schastlivie.zhivotnie)

Користувачі мережі розчулені після перегляду відео, вони залишають безліч коментарів, під публікацією.

  • Дивлюсь і плачу, спасибі Богу і небесам.
  • Яке щастя, бідний песик, натерпівся. Але тепер додому.
  • Яке щастя, ридаю разом з господинею від щастя.
  • Аж розплакалася. Не уявляю, як ці два роки вони пережили. Нехай щасливі будуть.

Шукали два роки: мережу розчулило відео зустрічі собаки з господинею в Маріуполі

Собака зустрілася з господинею після двох років у притулку (скрін: facebook.com)

  • До сліз! Ми таке пережили, це не описати словами! Щастя вам!
  • До сліз... Удачі, здоров'я і спокою хлопцеві в рідній сім'ї.
  • Ця порода правда дуже гарна і розумна. Головне, показати свою любов.

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