Нацотбор на Евровидение 2024 года: все песни участников и дата финала
Организаторы Нацотбора на Евровидение 2024 уже объявили дату проведения конкурса, а также представили список песен и дополнительно девять песен, которые будут соревноваться за 11-е место в финале.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Instagram.
Когда состоится финал Нацотбора Евровидения 2024 года
Нацотбор Евровидения 2024 года состоится третьего февраля 2024 года. И все 10 участников, попавших в шортлист финалистов, уже могут рассчитывать точное время для подготовки выступления.
Какие песни вошли в финал Нацотбора Евровидения 2024
В финал Национального отбора вошли талантливые и популярные артисты Украины, которые доказывают, что сейчас самое время для смелой украинской музыки, которую должен услышать весь мир:
- ALYONA ALYONA & JERRY HEIL - "Teresa & Maria"
- DREVO - "Endless chain"
- INGRET - "Keeper"
- MÉLOVIN - "Dreamer"
- NAHABA - "Glasss"
- NAZVA - "Slavic English"
- SKYLERR - "Time is running out"
- YAGODY - "Tsunamia"
- YAKTAK - "Lalala"
- ZIFERBLAT - "Place I Call Home"
Но если вышеперечисленные артисты уже могут готовиться к выступлениям, то остальные 9 участников еще ждут своего права завоевать 11 место среди финалистов нацотбора Евровидения.
Право выбрать еще одного участника предоставляется зрителям, которые выберут победителя путем голосования в приложении "Дия". В этот список вошло 9 песен:
- ANKA - "Палала"
- CARPETMAN - "После борьбы"
- KARYOTYPE - "Sadness"
- KRYLATA - "Queen"
- PARFENIUK - "Среди ветров"
- SHEPA - "Супернонова"
- STASYA - "Rika"
- SWOIIA - "Little Angels"
- TESLENKO - "Lights go up".
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