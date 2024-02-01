Кто победит в Нацотборе на Евровидение 2024: прогноз букмекеров

Уже 3 февраля состоится финал Национального отбора и все узнают, кто будет представлять Украину на Евровидении. И пока фаны готовятся голосовать и спорят, букмекеры обновили свои прогнозы.

Кто может победить в Нацотборе

Как оказалось, лидером по прогнозам букмекеров, стал дуэт реперши alyona alyona и певицы Jerry Heil. В январе у них было 54% на то, что они победят в финале с песней "Teresa & Maria". В настоящее время девушки закрепились на лидерской позиции и получили уже 64%.

На второй строчке среди соревнующихся в Нацотборе артистов снова оказался MELOVIN. Впрочем, дуэт Alyona Alyona и Jerry Heil "забрал" у него еще часть шансов на победу. И если раньше у певца было 17% на то, что он представит Украину, то сейчас его показатель уменьшился до 10%.

Ставки букмекеров на финал Нацотбора (скриншот)

На третьей строчке оказалась певица ANKA, которой букмекеры дают всего 6% на победу. Столько же получила группа YAGODY.

Песни участников Нацотбора - тройка лидеров по мнению букмекеров

alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria

MELOVIN - "DREAMER"

ANKA - "Палала"