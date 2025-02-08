Нацотбор на "Евровидение". 6 самых скандальных участников, которые запомнились не только песнями

Национальный отбор на "Евровидение" всегда становится причиной споров, вызывает волну бурных обсуждений - и не только благодаря победителям. Некоторые артисты запомнились больше скандалами, нежели музыкой.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает детальнее вспомнить исполнителей, чье участие в мероприятии не обошлось без критики, резких высказываний и конфликтов.

MARUV

Анна Корсун стала одной из самых громких фигур в истории Нацотбора на "Евровидение-2019". Тогда она выиграла отбор с песней "Siren Song", однако отказалась от участия из-за требований контракта и гастролей в России.

Самой большой проблемой стала необходимость передать права на песню и клип. Еще до выступления на отборе права на клип и песню принадлежали российской компании "Warner Music Russiа". Анна якобы согласилась с требованием отказаться от выступлений в РФ до окончания "Евровидения-2019". По словам артистки, никакой финансовой или организационной поддержки в подготовке выступления она получить не должна была. В результате исполнительница отказалась подписывать договор.

Впоследствии от участия в "Евровидении" отказались и другие участники финала Нацотбора от Украины, занявшие 2-4 места: группы Freedom Jazz, KAZKA и Brunettes Shoot Blondes.

MARUV после начала полномасштабного российского вторжения продолжила карьеру на российском рынке, за что получила немало критики. После февраля 2022 года певица исчезла из украинского информационного пространства, а впоследствии стало известно, что она продолжает создавать свои песни и жить в России, делая вид, что в ее родной стране нет никакой войны.

MARUV (фото: instagram артистки)

Анна-Мария

Артистки приняли участие в Национальном отборе на "Евровидение" с песней "My Road" в 2019 году. Им удалось попасть в финал, однако одержать победу звезды так и не смогли.

Дуэт сестер Опанасюк вызвал шквал критики после неоднозначных ответов относительно Крыма. Они отказались четко назвать Россию агрессором, и это вызвало возмущение в обществе. После этого карьера исполнительниц в Украине пошатнулась.

Однако после начала полномасштабной российской агрессии против Украины знаменитости таки дали четкий ответ на вопрос о том, чей Крым. Они назвали полуостров украинским, а также четко заявили о своей проукраинской позиции.

Сейчас исполнительницы продолжают заниматься музыкальной деятельностью и ездить с благотворительными выступлениями к военным, но тогда неоднозначная позиция по Крыму не позволила сестрам попробовать свои силы на "Евровидении".

Сестры-близняшки Анна и Мария (фото: instagram.com/annamariaduet)

AGHIAZMA

Эпатажная группа запомнилась своим ярким образом и неординарным выступлением в Нацотборе 2017 года. Но успеха в этом музыкантам достичь не удалось, поскольку тоже не обошлось без скандала.

Тогда канал СТБ заявил о том, что коллектив пытался использовать технологии "накрутки", и поэтому их результаты голосования организаторы решили обнулить.

Впоследствии процедура голосования за группы, которые претендовали на участие в конкурсе "Евровидение-2017" усложнилась, но и это не спасло ситуацию. На какое-то время СТБ был вынужден вообще приостановить процедуру голосования - до момента устранения всех неполадок.

"AGHIAZMA столкнулась с элементами тоталитаризма в отечественном шоу-бизнесе. Без аргументаций и доказательств были отобраны голоса наших слушателей и друзей, которые потратили свое время на то, чтобы помочь группе представить наш андеграунд на "Евровидении-2017". На ум приходит либо желание организаторов пропихнуть в лидеры своих "прикормленных артистов", либо страх пустить на всеобщее голосование такую группу как AGHIAZMA", - комментировали скандал музыканты.

После участия в конкурсе исполнители продолжили заниматься музыкой, но большую аудиторию слушателей им завоевать так и не удалось. Коллектив продолжал выступать в андеграундной среде, пока впоследствии не прекратил активную деятельность в мире музыки.

"Гринджолы"

Группа представляла Украину на "Евровидении-2005" после Оранжевой революции. Тогда музыканты практически создали гимн революции - песню "Разом нас багато, нас не подолати".

Впрочем, музыкантам грозила дисквалификация, потому что их композицию расценили как политическую. Участникам предложили изменить слова или выступить с другой песней. В результате они таки исполнили на международной сцене "Разом нас багато" на английском языке, но куплет оставили на украинском. На конкурсе украинцам тогда удалось занять 19-е место.

После конкурса артисты исчезли со сцены. Сейчас участники группы занимаются другими проектами, далекими от шоу-бизнеса, а с 2010-го года "Гринджолы" фактически существуют в лице Романа Калина, который время от времени исполняет песни группы, а также записывает новые треки. Сам Калин в прошлом говорил, что распад коллектива происходил постепенно.

Группа на "Евровидении-2005" (фото: wikipedia)

Алина Паш

Певица выиграла Нацотбор на "Евровидение" в 2022 году, но выйти на международную сцену конкурса ей так и не удалось. Скандал возник сразу после объявления результатов на фоне того, что якобы из-за технической ошибки редактора ведущим сначала озвучили неправильные баллы участников. Лидер группы Kalush Orchestra Олег Псюк требовал от организаторов предоставить реальные баллы.

Скандал разгорелся еще больше, когда оказалось, что Паш в 2015 году незаконно ездила в оккупированный Крым, прилетев туда из Москвы. Это все привело к тому, что ее дисквалифицировали.

Сначала Алина пыталась отрицать эту информацию и даже предоставила поддельную справку, якобы от украинских пограничников. Но это лишь усугубило скандал и вызвало критику в адрес исполнительницы.

В результате на "Евровидение-2022" поехала группа Kalush Orchestra и завоевала для Украины победу. Несмотря на запрет на политические лозунги, лидер коллектива на весь мир призвал помочь "Азовстали" прямо сейчас. На тот момент, как известно, наши защитники были заблокированы на "Азовстали" в разрушенном городе Мариуполь.

Что касается Паш, то на данный момент она строит свою карьеру за границей.

LAUD

Украинский исполнитель попал под дисквалификацию Нацотбора в 2022 году из-за своей песни "Head Under Water". Организаторы приняли такое решение, поскольку артист нарушил правила - его композиция была опубликована еще до проведения мероприятия, что является грубым нарушением.

По правилам Нацотбора, песня не должна быть опубликована или использована ни в каких коммерческих целях публично до осени (Нацотбор обычно проводится в феврале следующего года).

LAUD отреагировал на ситуацию и заявил, что согласен с таким решением, поскольку не хочет оставаться в центре скандала.

В прошлом певец уже пробовал свои силы на Нацотборе - он был участником этого музыкального мероприятия в 2018 и 2019 годах, однако завоевать первенство ему пока так и не удалось.

Владислав Каращук (настоящее имя певца) (фото: instagram.com/laud_vk)

TAYANNA

Артистка тоже оказалась под волной критики из-за того, что Андрей Данилко, который тогда был членом жюри Нацотбора, заподозрил певицу в использовании фонограммы.

TAYANNA (фото: instagram.com/tayanna_reshetnyak)

По словам музыканта, после финала ему позвонило немало людей и сказало, что Татьяна Решетняк якобы не выступала вживую. Тогда Андрей Михайлович попросил ее спеть часть песни без музыки, и это вызвало негативную реакцию в зале.

На эмоциях исполнитель роли Верки Сердючки раскритиковал администратора Татьяны, однако в итоге она спела повторно и смогла доказать, что не использовала фонограмму во время Нацотбора.

Но на "Евровидение-2018" от Украины вместо Решетняк поехал MELOVIN, который занял 17-е место.