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У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки будуть коштувати пологи в Україні

STYLERЖиття    10.08.2019 - 11:39
У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки будуть коштувати пологи в Україні
Нацслужба здоров'я розповіла про вартість пологів в Україні (фото: pixabay.com)

В Україні настають зміни в пологових будинках

Національна служба здоров'я України буде платити лікарням за пологи близько 8-9 тисяч гривень. Про це розповів керівник відомства Олег Петренко в інтерв'ю "Сегодня".

За його словами, минулого року в Україні відбулося 374 тисячі пологів. Якщо додати до розрахунків витрати на медикаменти, то вийде тариф на пологи. При цьому він не готовий назвати точну суму, поки тариф не затвердили.

Петренко зазначив, що ця цифра може коректуватися і буде законною, коли її затвердять законом про держбюджет у програмі "Програма медичних гарантій".

У Нацслужбі здоров'я розповіли, скільки будуть коштувати пологи в Україні

Нацслужба здоров'я розповіла про вартість пологів в Україні (фото: pixabay.com)

Він також заявив, що жителям України не потрібно буде доплачувати в лікарнях за пологи, оскільки в тариф входить все. При цьому якщо пологовий будинок, який укладе з відомством відповідний договір, буде брати додаткову оплату, то це буде порушенням договору.

З 2020 роки українці зможуть повідомляти про такі випадки, зателефонувавши на спеціальні гарячі лінії. Крім того, вони також зможуть написати заяву про вимагання. Якщо випадки вимагання будуть зафіксовані, то лікарню будуть перевіряти і можуть розірвати з нею договір.

При цьому Петренко зазначив, що не думає, що медичні установи будуть ризикувати втратою фінансування і вимагати з людей гроші.

Нагадаємо, що в. о міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розповіла про реформу дитячих будинків.

Раніше повідомлялося про те, що в Україні запустили другий етап медичної реформи.

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