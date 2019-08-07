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Не будуть інтернатами: Супрун розповіла про реформу дитячих будинків

STYLERЖиття    07.08.2019 - 23:19
Не будуть інтернатами: Супрун розповіла про реформу дитячих будинків
Фото: Уляна Супрун (РБК-Україна)

Уляна Супрун зазначила, що вся допомога в нових центрах буде безкоштовною

Уляна Супрун розповіла про трансформації дитячих будинків у центри реабілітації та паліативної допомоги. Про це в. о міністра охорони здоров'я написала на своїй Facebook-сторінці. Таке положення вже підтвердив Кабінет міністрів України.

У таких закладах будуть допомагати дітям, які живуть без батьків. Це є частиною медичної реформи МОЗ.

  • У реабілітаційних центрах діти зможуть проходити фізичну, медичну, соціальну, психологічну реабілітацію та корекцію, а також отримувати паліативну допомогу. Ці послуги будуть безкоштовними, оплачувати їх буде НСЗУ Національна служба здоров'я України з коштів платників податків.
  • Батьків, опікунів і членів сімей будуть вчити доглядати за дитиною, враховуючи стан її здоров'я, фізичний і психічний розвиток.
  • Батьки дітей з інвалідністю зможуть отримати послуги респису - тимчасового відпочинку.
  • Допомога надаватиметься як стаціонарно, так і амбулаторно. Також у фахівців центру можна  буде пройти консультацію.

"Реабілітаційні центри будуть створені саме на базі дитячих будинків, тому що там є потужна медична база. Це достатня кількість кваліфікованого медперсоналу, реабілітаційне обладнання, більшість мають також басейни і сенсорні кімнати. Вони не потребують додаткового фінансування, щоб надавати якісні послуги більшій кількості дітей. У той же час, поки доступ до цих послуг мають тільки ті діти, які проживають у будинках дитини. А ті, що потребують реабілітації, але живуть в сім'ях - ні. Ці зміни допоможуть зробити медичну допомогу більш доступною і своєчасно. Кількість місць в таких центрах будуть розраховувати, виходячи з потреб кожної громади", - зазначила Супрун.

Експерт підкреслила, що нові центри не будуть інтернатами - допомогу у них будуть надавати в присутності батьків або опікунів.

Як ми раніше повідомляли, Уляна Супрун нагадала українцям про важливість здорового способу життя і підтримки правильної ваги. Голова МОЗ зазначила, що перед тим, як прийняти рішення щодо схуднення, варто правильно оцінити свої параметри.

До речі, Уляна Супрун розповіла, що потрібно знати про пальмову олію, а також розвінчала популярні міфи щодо даного продукту.

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