Кабмін перерозподілив 1 млрд гривень на заклади первинної меддопомоги

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Відповідну постанову Кабмін схвалив на засіданні 24 липня

Кабінет міністрів України перерозподілив один мільярд гривень на оплату послуг у закладах первинної медичної допомоги. Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 24 липня, передає прес-служба Кабміну.

У Кабміні зазначили, що понад 28 млн українців обрали своїх сімейного лікаря, терапевта або педіатра для своїх дітей.

"Кабінет міністрів України перерозподілив 1 млрд грн на оплату послуг у медзакладах, де працюють сімейні лікарі, терапевти і педіатри… Через дуже високу динаміку укладання декларацій виникла потреба у додатковому фінансуванні на гарантовану оплату послуг первинної медичної допомоги Національною службою здоров‘я", - інформує урядовий портал.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у листопаді 2017 року своїм розпорядженням затвердив план заходів щодо реалізації концепції реформи фінансування системи охорони здоров'я на період до 2020 року.

Як писало РБК-Україна у матеріалі "В надії на бюджет: які ризики загрожують реалізації медреформи в Україні", Кабмін не включив у програму "Доступні ліки" препарати, необхідні пацієнту до і після трансплантації.

Додамо також, у листопаді минулого року комітет Верховної ради з питань охорони здоров'я підтримав звернення до уряду про проведення аудиту ефективності медичної реформи в Україні для населення.