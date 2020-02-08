Нацвідбір на Євробачення 2020: як пройшов перший півфінал й імена переможців

Національний відбір на Євробачення 2020 відбувся в суботу, 8 лютого, в Палаці культури КПІ в Києві. На сцену першого фіналу вийшла половина учасників - вісім з шістнадцяти заявлених. Як виступили претенденти на поїздку в Роттердам в травні, і хто пройшов у фінал нацвідбору - в матеріалі Styler.

Трансляція розпочалася о 19:00 на UA:ПЕРШИЙ, UA:КУЛЬТУРА і СТБ. Ведучим шоу традиційно став Сергій Притула, а в суддівське журі в 2020 році увійшли Андрій Данилко, Тіна Кароль і Віталій Дроздов.

Першим на сцену вийшли музиканти з Гурту [О]. Оля Чернишова зі своєю командою, які виступають у жанрі futurepop, представили пісню "Там, Куди Я Йду".

Гурт [О] "Там, Куди Я Йду" (відео: YouTube/UA:Перший)

Другою виступила Jerry Heil, яка порвала в минулому році всі чарти своїм "Охрана, отмєна". Яна Шемаєва (справжнє ім'я співачки. - Ред.) виступила з піснею VEGAN.

Jerry Heil "VEGAN" (відео: YouTube/UA:Перший)

Katya Chilly, яка відродилася з 2000-х, на відміну від інших учасників, тримала в секреті свою конкурсну пісню, розповівши лише, що вона називається "Піч".

Katya Chilly "Піч" (відео: YouTube/UA:Перший)

Бандуриста Марина Круть, солістка групи KRUTЬ авторка і виконавиця власних пісень з Хмельницького, вразила суддів і глядачів фантастичною грою на цьому складному інструменті.

KRUTЬ "99" (відео: YouTube/UA:Перший)

Go-A - українська група, що об'єднує у своїй творчості український автентичний вокал, танцювальні біти, африканські барабани і потужний гітарний драйв.

Go-A "Соловей" (відео: YouTube/UA:Перший)

CLOUDLESS - хоча група була заснована зовсім недавно (в 2017 році), Антон Панфілов і Євген Тютюнник вже встигли випустити кілька синглів і кліпів на них.

CLOUDLESS "Drown Me Down" (відео: YouTube/UA:Перший)

Лірик і романтик GIO представив пісню про особисті почуття та переживання під назвою "Feeling so Lost". Хлопець народився в Грузії, але вже 15 років живе в Україні.

GIO "Feeling so Lost" (відео: YouTube/UA:Перший)

Останнью виступила ще одна зірка з 2000-х, яка стала знаменитістю ще в дитинстві - Assol. 24-річна Катерина Гуменюк (справжнє ім'я співачки. - Ред.) представила композицію "Save It".

Assol "Save It" (відео: YouTube/UA:Перший)

Коли останній учасник закінчив виступ, було оголошено про старт глядацького голосування. Українці відправляли смс із кодом учасника (порядковим номером його виступу) на номер 7766 (вартість 0,94 грн).

Після перерви Сергій Притула оголосив оцінки і назвав переможців першого півфіналу.

Як розподілилися голоси глядачів:

Гурт [О] - 2

Jerry Heil - 6

Katya Chilly - 3

KRUTЬ - 8

Go-A - 7

CLOUDLESS - 5

GIO - 4

Assol - 1

Як журі проголосувало:

KRUTЬ - 8

Jerry Heil - 7

Go-A - 6

CLOUDLESS - 5

Katya Chilly - 4

Гурт [О] - 3

GIO - 2

Assol - 1

За сумою голосів виступати у фіналі будуть: KRUTЬ, Jerry Heil та Go-A.

Другий півфінал Нацвідбору відбудеться 15 лютого. У ньому візьмуть участь Fo Sho, Garna, Еліна Іващенко, MoonZoo, TVORCHI, Олександр Порядинський, Девід Аксельрод, KHAYAT.

А грандіозний фінал відбудеться вже 22 лютого, де шестеро учасників змагатимуться за поїздку до Нідерландів, де 12 і 14 травня пройдуть півфінали, а 16 травня - грандфінал Євробачення 2020.