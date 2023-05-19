В Украине вводят в обращение новую монету номиналом 10 гривен (фото)
В пятницу, 19 мая, Национальный банк Украины представил новую оборотную памятную монету, посвященную "Силам поддержки Вооруженных Сил Украины".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка.
Тираж новой монеты номиналом в 10 гривен составляет 10 миллионов штук. Монета была изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом, масса – 6,4 г, диаметр – 23,5 мм. Группа монеты – рифленая.
На реверсе изображены эмблема и лозунг Сил поддержки ВСУ: "Всегда рядом".
А вот аверс монеты будет идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года. В Центре монеты в обрамлении древнерусского орнамента будет изображен номинал монеты, год чеканки и герб Украины.
Дизайном монеты занимались Владимир Демьяненко и Ольга Коваленко. А скульпторами выступили Владимир Демьяненко и Владимир Атаманчук.
Следует заметить, что банки не будут реализовать монету как нумизматическую продукцию.
"Приниматься эти монеты от клиентов также будут как обычные оборотные монеты номиналом 10 грн. Постепенно в наличное обращение будут введены почти 10 млн таких оборотных памятных монет", - рассказали в банке.
Фото: в Украине вводят в обращение новую монету номиналом в 10 грн (bank.gov.ua)
Напомним, Национальный банк Украины выпустил в обращение новую банкноту номиналом в 500 гривен. Выпуск производится для замены изношенных и поврежденных банкнот.
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