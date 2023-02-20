Как правильно заряжать смартфон, чтобы он служил долго

Время сохранения мобильного телефона зависит от множества факторов. Один из них - правильная зарядка смартфона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на makeuseof .

Вот несколько простых, но эффективных правил зарядки смартфона.

Делать это нужно только с помощью оригинальных кабелей и блоков питания. Нельзя оставлять заряжаемый смартфон на солнце и возле источников тепла (обогревателей и батарей). Во время зарядки устройства нельзя накрывать. Лучше во время зарядки снимать с девайса плотные чехлы. Лучше не использовать смартфон при подключении к зарядному устройству. Нельзя заряжать девайс на морозе - это может привести к металлизации лития, короткому замыканию и разрушению оболочки батареи. Старайтесь не разряжать телефон "в ноль". Литийные батареи имеют ограниченное количество циклов полной зарядки, и если постоянно расходовать заряд полностью, то срок эксплуатации аккумулятора значительно сократится. Чтобы максимально продлить срок службы батареи, лучше поддерживать уровень энергии между 20 и 80%.

А еще, как предлагает издание, можно использовать простой лайфхак, способствующий тому, чтобы телефон дольше оставался заряженным. Суть состоит в том, чтобы отключить только одну функцию. Речь идет о службах определения местоположения.

"Один из самых эффективных способов сэкономить заряд батареи телефона - отключить функцию определения местоположения. Кроме того, вам также следует отозвать разрешение на определение местоположения для приложений, которым оно не требуется постоянно. Таким образом, вы блокируете эти приложения от использования службы в фоновом режиме, экономя еще больше времени автономной работы", - отмечают эксперты.