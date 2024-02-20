Наталья Могилевская заинтриговала, вышла ли замуж за своего любимого

Певица Наталья Могилевская ответила, состоит ли она в официальном браке со своим любимым Валентином, которого до сих пор не представила публике.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью исполнительнице для проекта "ТУР Зірками" .

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По словам знаменитости, она не планирует играть с избранником пышной свадьбы, так как считает, что во время войны это не уместно.

По мнению Натальи, эти средства нужно отдать на помощь.

"Я считаю, что война - не очень актуальное время для свадьбы, праздника и прочего. Поэтому мы сосредоточились на отношениях, помощи украинцам, военным. И все лишние деньги мы точно будем тратить не на свадьбу, а на то, чтобы реально помочь украинцам справиться с ужасной ситуацией", - рассказала Могилевская.

Также певица неоднозначно ответила, официально ли расписана в ЗАГСе с любимым.

"А возможно, мы уже это сделали", - заинтриговала звезда.