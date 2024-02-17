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"Шуба винтажная, ей 40 лет". Могилевская рассекретила стоимость своего повседневного образа (видео)

Суббота 17 февраля 2024 21:50
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"Шуба винтажная, ей 40 лет". Могилевская рассекретила стоимость своего повседневного образа (видео) Наталья Могилевская (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)
Автор: Иванна Пашкевич

Певицу Наталью Могилевскую поймал на улице известный блогер Николас Карма, который в рамках своей постоянной рубрики спросил у нее, "Сколько стоит Look?".

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера.

Артистка рассекретила стоимость своего образа

Так, для прогулки знаменитость выбрала спортивный костюм, который купила за 58 евро (почти 2400 гривен), ботинки из Польши (28 тысяч гривен), и винтажную шубу из 80-х.

Ее Могилевская приобрела в Лондоне за 200 долларов (7600 тысяч гривен).

"Шубу купила 10 лет назад. То есть ей уже 40 лет", - отметила Наталья.

Свой "лук" певица дополнила темными очками.

Как призналась звезда, это подарок мужа.

Однако артистка рассказала, что у нее очень много этого аксессуара. И именно эти довольно объемные очки для дневных часов, чтобы не узнавали.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Могилевская стала жертвой мошенников из-за "детского конкурса талантов".

Также мы писали о 6 украинских звездах, которые нашли любовь во время войны.

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