Наталья Могилевская пыталась сбить "Шахида" над своим домом (видео)

Певица Наталья Могилевская засняла на видео дрон-камикадзе "Шахид", который пролетел над ее домом. Она призналась, что вместе с соседями пыталась его сбить.

Видео с дроном артистка опубликовала на своей странице в Instagram.

Вражеский дрон камикадзе пролетел сегодня утром очень низко над домом певицы Натальи Могилевской. Она призналась, что боялась падения беспилотника на дом, где она живет.

"Вражеский дрон над моим домом сегодня. Было очень страшно, потому что все мы с соседями пытались его сбить, и я боялась, чтобы он не упал на наши дома", - прокомментировала ситуацию артистка.

В комментариях у Могилевской спросили, чем пытались сбить дрон на такой высоте, но артистка ответила уклончиво.

"Стреляли своим, что имеем", - написала артистка и позже добавила, что она не попала.

Можно ли стрелять в дроны-камикадзе?

Министр внутренних дел Денис Монастырский призвал украинцев, которые являются владельцами оружия, не сбивать дроны самостоятельно.

Глава МВД в эфире телемарафона призвал граждан не подвергать опасности себя и других людей, так как вероятность уничтожения дрона из пистолета или ружья, чрезвычайно мала. Тем более - неподготовленными людьми. Гражданские лица рискуют травмировать себя или других людей.

Монастырский добавил, что сбивать дроны могут только специально обученные люди - военные или сотрудники полиции.

"Фактически вероятность такого уничтожения чрезвычайно мала, а опасность, если, например, необразованный человек будет с оружием стрелять вверх, она превышает ту возможность сбить, которая может быть в этом случае. Хочу обратиться к горожанам, кто владеет оружием, о том, что из пистолета, карабина, не стоит стрелять среди многоэтажек. Это может привести к травме и беде большей, чем возможность сбить дрон", - подчеркнул Монастырский.

А вот сообщать полиции о перемещении дронов любых доступным способом могут все граждане Украины.