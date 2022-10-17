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В Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе: о чем речь

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 15:56
В Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе: о чем речь Фото:в Минобороны сделали важное заявление о фотосьемке дронов-камикадзе (defence-ua.com)
Автор: Константин Широкун

В Минобороны предупредили о запрете публикации фотографий сбитых иранских дронов-камикадзе.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram министерства.

"Сегодня Украина снова была атакована иранскими дронами-камикадзе. Впоследствии некоторые пользователи соцсетей выложили фото обломков сбитых "Шахедов". Вроде бы, ничего страшного нет – мы гордимся работой нашей ПВО. Но. Мы должны думать немного вперед", - заявила Маляр.

По ее словам, если на фото виден бортовой номер вражеского беспилотника, из этой информации противник может получить важный для него вывод – долетел ли определенный аппарат до цели, или нет.

Более того, враждебные СМИ могут использовать этот факт в пропагандистских целях. Также важно придерживаться старого правила – не делать на фото привязки к местности. То есть, чтобы не было понятно, где именно был снят сбитый дрон.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву. В результате атаки произошел взрыв в многоэтажке, известно о четырех погибших.

Всего оккупанты выпустили по Украине 43 дрона-камикадзе. Обстрелы также зафиксированы в Сумской и Днепропетровской областях.

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