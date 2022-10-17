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Оккупанты сегодня атаковали Украину 43 дронами, почти все сбили

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Киев, Понедельник 17 октября 2022 13:08
Оккупанты сегодня атаковали Украину 43 дронами, почти все сбили Фото: оккупанты выпустили по Украине 43 дрона (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сегодня, 17 октября, атаковали Украину более 40 иранскими дронами-камикадзе. Большинство из них сбили украинские военные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра внутренних дел Дениса Монастырского и спикера Воздушных сил Юрия Игната в эфире телемарафона.

"Не только в Киеве были прилеты дронов, также были они в Сумской, Днепропетровской областях. Но в целом сегодня утром Украина была атакована 42 дронами, из них 36 были сбиты. То есть было сбито абсолютное большинство дронов, летевших на наше государство", - заявил Монастырский.

По его словам, в сторону Киева оккупанты выпустили около 30 дронов. Военные сбили 25 беспилотников.

"Это очень высокий показатель. Не достигла цели и массированная атака, которая происходила сегодня. Я думаю, что она должна по своим задумкам превзойти прошлый понедельник и ракетные обстрелы", - добавил министр.

В то же время спикер Воздушных сил отмечает, что россияне выпустили по Украине 43 дрона. Игнат призвал украинцев не мешать работе военных и самостоятельно не сбивать вражеские беспилотники.

"Летели все с юга, 43. 37 уничтожены. И авиация, и зенитно-ракетные комплексы, и другие силы обороны были привлечены. По меньшей мере 86% - это уничтожены "Шахеды". Неплохой результат. Дайте военным сделать свою работу, не нужно из окна шмалять", - заявил Игнат.

Напомним, сегодня оккупанты ударили дронами по Киеву, в результате атаки известно по меньшей мере о трех погибших.

Также известно об обстреле объектов критической инфраструктуры в Сумской области, есть погибшие и раненые.

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