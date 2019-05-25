ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Найкраща тактика: українська співачка дала несподівану пораду Каменських

STYLERЖиття    25.05.2019 - 18:02
Найкраща тактика: українська співачка дала несподівану пораду Каменських
Весілля Каменських і Потапа (instagram.com/kamenskux)

Каменських дали пораду про те, хто тепер для неї має стати ідеалом

Відома українська співачка Камалія порадила Насті Каменських, яка вийшла заміж 23 травня за репера Потапа, звести свого молодого чоловіка на п'єдестал. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Камалія опублікувала одну з весільних фотографій Насті Каменських і Потапа і написала для неї вітання і побажання в сімейному житті. Вона дала пораду нареченій про те, як їй варто вести себе з молодим чоловіком.

"Раз вони узаконили свої стосунки, кільця вірності наділи і пообіцяли любити один одного вічно. Саме час подумати і про збереження трепетних відносин в сім'ї. Хотілося б дати їм пораду на правах уже досвідченого подружжя", - написала Камалія і додала, що тепер Насті Каменських потрібно поставити свого чоловіка на п'єдестал.

"Насті потрібно піднести Потапа подумки на п'єдестал — тільки він повинен бути ідеалом, а Потап повинен у своїх думках уявити Настю на такому ж п'єдесталі. І всі роки піднімати один одного, любити і схилятися один перед одним. Це найкраща тактика збереження відносин на роки", - порадила молодятам українська артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вчора побралися наші друзі Олексій і Анастасія (Потап і Настя). Хоча всі про це знали, але нам було сказано не розголошувати цю відому таємницю, і ми підкорялися. До речі, 18 травня (на мій день народження) у Потапа було ще й Bachelor Party. Раз вони узаконили свої стосунки, кільця вірності наділи і пообіцяли любити один одного вічно. Саме час подумати і про збереження трепетних відносин в сім'ї. Хотілося б дати їм поради на правах уже досвідченою подружжя. Насті потрібно піднести Потапа подумки на п'єдестал — тільки він повинен бути ідеалом, а Потап повинен у своїх думках уявити Настю на такому ж п'єдесталі. І всі роки піднімати один одного, любити і схилятися один перед одним. Це найкраща тактика збереження відносин на роки. За довге, щасливе і ідеальну сімейне життя @kamenskux і @realpotap!

Публікація від Kamaliya (@kamaliyaofficial)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов другий день весілля Насті і Потапа.

А також розповідали про те, що перед весільною церемонією Потапа і Насті Каменських стався неприємний інцидент.

Це бомба! Український ведучий влаштував гарячі танці з мамою Сердючки на весіллі Потапа і Насті Потап стане дідусем? Прийомна дочка артиста показала "животик". Фото
Новини України Настя КаменськихПотапсвадьба
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся