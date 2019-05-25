Найкраща тактика: українська співачка дала несподівану пораду Каменських

Весілля Каменських і Потапа (instagram.com/kamenskux)

Каменських дали пораду про те, хто тепер для неї має стати ідеалом

Відома українська співачка Камалія порадила Насті Каменських, яка вийшла заміж 23 травня за репера Потапа, звести свого молодого чоловіка на п'єдестал. Про це вона написала на своїй сторінці в Instagram.

Камалія опублікувала одну з весільних фотографій Насті Каменських і Потапа і написала для неї вітання і побажання в сімейному житті. Вона дала пораду нареченій про те, як їй варто вести себе з молодим чоловіком.

"Раз вони узаконили свої стосунки, кільця вірності наділи і пообіцяли любити один одного вічно. Саме час подумати і про збереження трепетних відносин в сім'ї. Хотілося б дати їм пораду на правах уже досвідченого подружжя", - написала Камалія і додала, що тепер Насті Каменських потрібно поставити свого чоловіка на п'єдестал.

"Насті потрібно піднести Потапа подумки на п'єдестал — тільки він повинен бути ідеалом, а Потап повинен у своїх думках уявити Настю на такому ж п'єдесталі. І всі роки піднімати один одного, любити і схилятися один перед одним. Це найкраща тактика збереження відносин на роки", - порадила молодятам українська артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як пройшов другий день весілля Насті і Потапа.

А також розповідали про те, що перед весільною церемонією Потапа і Насті Каменських стався неприємний інцидент.