Настав останній день: як українці готуються до ослаблення карантину (відео)

Карантин в Україні послаблять 11 травня і в українців з'явиться можливість прогулятися по парку, сходити в перукарню або у заклад харчування. Такі зміни приємно порадують кожного, адже сидіти в квартирі вже стає просто нестерпно.

Тим часом, медики закликають не втрачати голову та, як зазвичай, залишатися обережними, оскільки вірус все ще несе загрозу. Про це інформує ТСН.

В Одесі достроково припинений карантин. У парках і скверах масово гуляють люди, ще більше відпочиваючих на пляжах. В масках майже ніхто не ходить. Сміливці вже відкривають купальний сезон. На узбережжя кипить робота - кафе і ресторани почали готуватися до літнього сезону. Поліція не штрафує.

В Дніпрі через похолодання люди поховалися по домівках. Пожвавлення спостерігається виключно в магазинах одягу і ювелірних прикрас - там працівники розкладають товар, переодягають манекени і начищають вітрини. Літні майданчики кафе залишаються порожніми. Поліція не пропускає в парки, в масках ходить більша частина людей.

У Києві 9 травня після обіду вже обірвали обмежувальну стрічку. Зберігати дистанцію не виходить, оскільки людей дуже багато. Гуляють і діти, і літні. Багато ресторанів вже встановлюють столи під відкритим небом, щоб почати роботу. При цьому, перукарні, непродовольчі магазини залишаються закриті.

Карантин в Україні - як українці готуються до ослаблення

Нагадаємо, що вірусолог відчитала українців за несерйозне ставлення до самоізоляції.

Ми писали, що Комаровський розповів про жорстоку аферу, яка стала поширена під час карантину.