А як же самоізоляція? Вірусолог відчитала українців

Коронавірус 2020 - експерт пояснила важливий момент (колаж РБК-Україна)

На даний момент люди не бояться коронавірусу так, як раніше

Карантин в Україні через коронавірус 2020 буде ослаблений з 11 травня, хоча українці вже давно не дотримуються всіх заходів обережності. Все частіше можна зустріти натовпи людей, що гуляють без масок. І тут є над чим замислитися.

Потепління і поліпшення погоди призвели до того, що українці почали частіше виходити на вулицю, хоча недооцінювати цей вірус точно не можна. Про це інформує видання "Сьогодні".

Завідувач відділом репродукції вірусів Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Загородня Світлана вважає, що дотримуватися незначних обмежень варто. Таким чином можна буде уникнути ускладнень.

"Проблема в тому, що цей вірус не вивчений - для нас це невідомий об'єкт, і ніхто не знає, як він поведе себе далі. Ми аналізуємо лише на основі того, що ми знаємо про сезонні віруси. Але як поведе себе саме цей вірус, цей штам з такою високою здатністю до мутації, ми не знаємо, тому й вводяться такі обмежувальні заходи", - прокоментувала вірусолог.

Також експерт нагадала, що є ще маса вірусів, які до цих пір не вивчені і що чекає нас наступного разу - невідомо. "А відпрацьований алгоритм і закриття всіх "дірок", які ми бачимо, - це дуже важливий досвід", - зазначила Загородня.

Нагадаємо, що коронавірус вражає не тільки легені. Вчені зробили важливу заяву.

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