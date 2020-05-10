Наступил последний день: как украинцы готовятся к ослаблению карантина (видео)

Карантин в Украине ослабят 11 мая и у украинцев появится возможность прогуляться по парку, сходить в парикмахерскую либо в заведение. Такие изменения приятно порадуют каждого, ведь сидеть в квартире уже становится просто невыносимо.

Тем временем, медики призывают не терять голову от свободы и, как обычно, оставаться осторожными, поскольку вирус все еще несет угрозу. Об этом информирует ТСН.

В Одессе досрочно прекращен карантин. В парках и скверах массово гуляют люди, еще больше отдыхающих на пляжах. В масках почти никто не ходит. Смельчаки уже открывают купальный сезон. На побережье кипит работа - кафе и рестораны начали готовится к летнему сезону. Полиция не штрафует.

В Днепре из-за похолодания люди спрятались по домам. Оживление наблюдается исключительно в магазинах одежды и ювелирных украшений - там работники раскладывают товар, переодевают манекены и начищают витрины. Летние площадки кафе остаются пустыми. Полиция не пропускает в парки, в масках ходит большая часть людей.

В Киеве 9 мая после обеда уже оборвали ограничительную ленту. Сохранять дистанцию не получается, поскольку людей слишком много. Гуляют и дети, и пожилые. Много ресторанов уже устанавливают столы под открытым небом, чтобы начать работу. При этом, парикмахерские, непродовольственные магазины остаются закрыты.

Карантин в Украине - как украинцы готовятся к ослаблению

Напомним, что вирусолог отчитала украинцев за несерьезное отношение к самоизоляции.

Мы писали, что что Комаровский рассказал о жестокой афере, которая стала распространена во время карантина.