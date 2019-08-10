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Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака

STYLERПодії    10.08.2019 - 15:13
Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака
Зниклу дівчинку під Миколаєвом розшукала службова собака (ілюстративне фото: pixabay.com)

Службова вівчарка пройшла по сліду дитини через увесь ліс

Службова вівчарка на прізвисько Барон допомогла розшукати зниклу безвісти 12-річну Анастасію Хардаян, яка зникла 8 серпня в Матвіївському лісі під Миколаєвом. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

У цей день дівчинка йшла з матір'ю через ліс з мікрорайону Матвіївка в напрямку СВТ "Соснове". Між ними виникла словесна перепалка, після цього дівчинка стала навмисне відставати, показуючи небажання йти поруч з мамою. Вже за кілька хвилин Настя зникла.

На пошуки дівчинки був піднятий весь особовий склад Центрального відділу поліції, рятувальники ДСНС та кінологи, що обстежували кожен квадратний метр лісу.

Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака

Анастасія Хардаян (фото: mk.npu.gov.ua)

Одна з собак кінологів - німецька вівчарка Барон взяла слід від одягу дитини і провела інспектора-кінолога через увесь ліс до будинку, де проживала бабуся Насті. Саме там дівчинку і знайшли.

Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака

Зниклу дівчинку під Миколаєвом розшукала службова собака (фото: mk.npu.gov.ua)

Біглянка розповіла, що після сварки з мамою вирішила "пожартувати" та сховалась за деревами. А коли зрозуміла, що втратила матір з поля зору, спробувала сам дістатися дому, однак заблукала.

Так, блукаючи лісом, вона вийшла на лісосмугу і дійшла до житлового масиву, де проживала її бабуся.

Привела прямо до дитини: зниклу в лісі під Миколаєвом дівчинку знайшла собака

Зниклу дівчинку під Миколаєвом розшукала службова собака (фото: mk.npu.gov.ua)

Раніше ми повідомляли, що в Києві дитячий тренер з айкідо накинувся на дівчину-підлітка з погрозами фізичної розправи, а потім з ноги вдарив цуценя, яке дівчинка вигулювала. У мережі з'явилися відео нападу та фото шкуродера.

Також ми писали, що "пухнастого" друга українських моряків вирвали з російського полону. 

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