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Пес-патріот заспівав під гімн України і підкорив мережу (відео)

STYLERЖиття    18.10.2019 - 18:37
Пес-патріот заспівав під гімн України і підкорив мережу (відео)
Пес підкорив мережа виконанням гімну України (Колаж РБК-Україна)

Пес співає під гімн України, який чути з гучномовців

У мережі з'явилося відео, на якому бродячий собака підвиває у ритм гімну України, який лунає з гучномовців. Ролик опублікували на сторінці в Facebook "11 Окрема Бригада Армійської Авіації Сухопутних Військ Збройних Сил України".

На кадрах видно, як патріотичний пес завиває в такт мелодії, ніби теж співає національний гімн. Собака дуже старається, це видно неозброєним поглядом.

Подивіться, це відео нікого не залишить байдужим!

Ранковий ритуал :)

Опубліковано Одинадцятою Окремою Бригадою Четвер, 17 жовтня 2019 р.

Користувачі мережі просто в захваті від такого патріотизму тварини, вони пишуть в коментарях свої захоплені емоції.

  • Навіть собака патріот.
  • І стоїть рівненько.

Пес-патріот заспівав під гімн України і підкорив мережу (відео)

Скріншот коментарів (facebook.com/groups)

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли собака співає під гімн України. У 2013 році на Майдані Незалежності на руках у господаря собака теж виконала національний гімн. Крім того, тварина була одягнена в кольорах національного прапора України.

Відео: Собака співає гімн України (YouTube)

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