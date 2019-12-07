ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі попрощалися з викладачкою, яка врятувала студентів при пожежі (фото)

STYLERПодії    07.12.2019 - 16:56
В Одесі попрощалися з викладачкою, яка врятувала студентів при пожежі (фото)
Пожежа в Одесі (Фото: колаж: РБК-Україна)

Анна Бортюк витягувала з вогню студентів при пожежі в одеському коледжі

Загиблу при пожежі в одеському коледжі вчительку Анну Бортюк проводили в останню путь. Церемонія прощання з 43-річною жінкою, яка виводила студентів з палаючого будинку та ціною власного життя врятувала кількох дітей, відбулася 7 грудня на вулиці Академіка Заболотного.

Викладачка вищої математики та інформатики померла від отруєння продуктами горіння. Її тіло виявили 5 грудня - на наступний день після жахливої пожежі - під завалами будівлі.

Жінку упізнав її чоловік, колишній пожежник.

У Анни Леонідівни залишилися дорослі син і дочка, а також літні батьки.

Попрощатися з Бортюк зібралися родичі, студенти та колеги. Люди принесли квіти, на очах у них блищали сльози.

В Одесі попрощалися із загиблою при пожежі в коледжі викладачкою Анною Бортюк (Фото: odessa.online)

Анна Бортюк працювала в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу довгі роки і за спогадами знайомих віддавала всю себе педагогіці.

Коли 4 грудня в будівлі коледжу на 3 поверсі сталася пожежа через несправний подовжувач і полум'я вмить поширилося по інших аудиторіях, Бортюк виводила студентів на вулицю, потім поверталася в палаюче приміщення і знову допомагала дітям.

Вчергове повернувшись за учнями, вона не змогла вибратися з будівлі.

В Одесі попрощалися з викладачкою, яка врятувала студентів при пожежі (фото)

Анна Бортюк (фото: facebook.com)

На місці трагедії досі триває ліквідація наслідків пожежі та пошук можливих загиблих. Станом на 7 грудня виявили п'ять загиблих, а безвісти зниклими після пожежі вважаються 10 осіб.

Пожежа в Одесі: у справі встановлені перші підозрювані Я повірила в ангела-охоронця: студенти розповіли деталі про пожежу в Одесі
Новини України Одесапожежапохороныпроисшествиеучитель
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся