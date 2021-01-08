Помер український олімпійський чемпіон: на його рахунку 20 рекордів і золота медаль

Помер український олімпійський чемпіон (Фото: pixabay.com)

У Кременчуці помер український олімпійський чемпіон зі штовхання ядра Володимир Кисельов. Йому було 64 роки. Відомо, що 7 січня його серце перестало битися, але точні причини смерті поки не повідомляються.

Володимир Кисельов – радянський і український легкоатлет, олімпійський чемпіон у штовханні ядра, заслужений майстер спорту. Народився 1 січня 1957 року в Кемеровській області. Там він провів своє дитинство. Як спортсмен він став реалізовуватися тільки після переїзду в Україну. Багато років Кисельов тренувався в Краматорському суспільстві "Авангард". Зліт його спортивної кар'єри, як легкоатлета, був дуже стрімким. Про це повідомляє "Сьогодні".

Володимир Кисельов (архівне фото)

У 1978 році Володимир Кисельов став чемпіоном Європи серед юніорів. В 1979 році – бронзовим призером континентальної першості. А ще через рік він приніс золоту медаль Україні, перемігши на олімпійських іграх в Москві в 1980 році.

За час своєї спортивної кар'єри Кисельов встановив понад 20 рекордів України, СРСР і Європи в штовханні ядра. З Донецької області він перебрався жити в місто Кременчук Полтавської області й в 1996 році став почесним громадянином цього міста. Там він жив і працював після закінчення своєї спортивної кар'єри.

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