Справжня легенда: помер український олімпійський чемпіон

У Києві помер знаменитий український дзюдоїст і самбіст Сергій Новіков у віці 71 року. Олімпійський чемпіон останнім часом хворів, а помер в результаті інсульту.

Про це передали в Федерації дзюдо України .

Сергій Петрович тренувався в Києві ДСТ "Динамо". Він виступав у суперважкій вазі, і був одним з найяскравіших вихованців засновника українського дзюдо Ярослава Волощука.

Новіков вважається засновником виду єдиноборств, який називається "російський бій".

Майбутній легендарний спортсмен народився 15 грудня 1949 року в Москві. Будучи талановитим дзюдоїстом, він брав участь на Олімпійських іграх в Монреалі в 1976 році, де завоював золоту медаль.

Новіков також став володарем "срібла" (Лозанна, 1973 рік) і "бронзи" (Відень, 1975 рік) чемпіонатів світу, восьми нагород особистих чемпіонатів Європи, триразовим Чемпіоном Європи серед команд у складі збірної СРСР.

Український дзюдоїст, олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)

"Роки яскравих перемог на міжнародних татамі - це 1970-1980 роки. Завершив кар'єру після Олімпіади-1980 у Москві. В останні роки розвивав універсальний бій", - розповіли у Федерації.

У Києві вночі 16 квітня його серце перестало битися.

Український олімпійський чемпіон Сергій Новіков (фото: ukrainejudo.com)

У мережі сумують через смерть легендарного дзюдоїста Сергія Новікова, і розповідають про його унікальний стиль бою.