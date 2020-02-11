ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Наскільки безпечний слайм для дітей: склад популярної іграшки

STYLERЖиття    11.02.2020 - 19:56
Наскільки безпечний слайм для дітей: склад популярної іграшки
Наскільки безпечний слайм для дітей (колаж: РБК-Україна)

Популярна іграшка слайм не так безневинна, як може здатися

Слайм, або лизун, - дуже популярна дитяча іграшка-антистрес, яку можна купити чи не в кожному кіоску. Тим не менш, експерти твердять, що така забава не так безпечна. Яку небезпеку може представляти лизун для дитини - в матеріалі Styler.

Що входить до складу популярної іграшки

Лизун складається з молекул речовини-полімеру, наприклад, клею, які утворюють нитки типу спагеті.

В іграшку також додають тетраборат натрію (буру). Вона забезпечує лизуну пружність і водночас м'якість.

Хоча клей ПВА не вважається токсичним (для роботи з ним не потрібні перчатки або захисні окуляри). При цьому при попаданні в очі або всередину - речовина дуже небезпечна для здоров'я дитини.

Тетраборат натрію - це сіль борної кислоти, яку використовують для дезинфекції шкіри і слизової оболонки ротової порожнини. Хоча речовину можна купити в аптеці, вона все ж небезпечна. Тетраборат натрію може вплинути на нервову систему, нирки, ШКТ при попаданні в організм або через подразнення на шкірі. При тривалому контакті зі шкірою може викликати контактний дерматит.

Крім того, до складу лизуна входять крохмаль, желатин і целюлоза. А це живильне середовище для бактерій і пліснявих грибів.

Коли потрібно негайно припинити контакт з лизуном:

  • у дитини утруднене дихання,
  • риніт,
  • чхання,
  • свербіж у носі та очах,
  • почервоніння очей,
  • кашель;
  • свистячі хрипи,
  • бронхообструктивний синдром;
  • контактний дерматит.

Нагадаємо, що слайм не призначений для дітей до трьох років, що прагнуть все спробувати на смак. Також батькам варто бути особливо уважними, коли в будинку є діти різного віку, і старші полюбляють грати лизунами.

Крім того, зараз у мережі є багато рецептів лизунів своїми руками, деякі з них - небезпечні. Так, у Дніпрі шість учнів четвертого класу потрапили в лікарню, намагаючись виготовити лизуни за рецептом, знайденим в інтернеті.

Яку небезпеку несуть в собі дитячі іграшки: шокуючі факти В Україні забракували дитячі іграшки: що потрапило під заборону
Новини України игрушки
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся