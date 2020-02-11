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Насколько безопасен слайм для детей: состав популярной игрушки

STYLERЖизнь    11.02.2020 - 19:56
Насколько безопасен слайм для детей: состав популярной игрушки
Насколько безопасен слайм для детей (коллаж: РБК-Украина)

Популярная игрушка слайм не так безобидна, как может показаться

Слайм, или лизун, - очень популярная детская игрушка-антистресс, которую можно купить едва ли не в каждом киоске. Тем не менее, эксперты твердят, что подобная забава не так безопасна. Какую опасность может представлять лизун для ребенка - в материале Styler.

Что входит в состав популярной игрушки

Лизун состоит из молекул вещества-полимера, к примеру, клея, которые образуют нити вроде спагетти.

В игрушку также добавляют тетраборат натрия (буру). Она обеспечивает лизуну упругость и в то же время мягкость.

Хотя клей ПВА не считается токсичным (для работы с ним не нужны перчатки или защитные очки). При этом при попадании в глаза или внутрь - вещество очень опасно для здоровья ребенка.

Тетраборат натрия - это соль борной кислоты, которую используют для дезинфекции кожи и слизистой оболочки ротовой полости. Хотя вещество можно купить в аптеке, оно все же небезопасно. Тетраборат натрия может повлиять на нервную систему, почки, ЖКТ при попадании в организм или из-за раздражения на коже. При длительном контакте с кожей может вызывать контактный дерматит.

Кроме того, в состав лизуна входят крахмал, желатин и целлюлоза. А это питательная среда для бактерий и плесневых грибов.

Когда нужно немедленно прекратить контакт с лизуном:

  • у ребенка затрудненное дыхание,
  • ринит,
  • чиханье,
  • зуд в носу и глазах,
  • покраснение глаз,
  • кашель;
  • свистящие хрипы,
  • бронхообструктивный синдром;
  • контактный дерматит.

Напомним, что слайм не предназначен для детей до трех лет, которые то и дело норовят все попробовать на вкус. Также родителям стоит быть особенно внимательными, когда в доме есть дети разных возрастов, и старшие полюбляют играть лизунами.

Кроме того, сейчас в сети есть много рецептов лизунов своими руками, некоторые из них - опасны. Так, в Днепре шесть учеников четвертого класса попали в больницу, пытаясь изготовить лизуны по рецепту, найденному в интернете.

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